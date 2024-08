Mercato : un jeune espoir du Dakar Sacré-Coeur atterri à l’OL

Ayant déjà signé son premier contrat pro à l’OL depuis début juillet, Pierre-Antoine Dorival attendait son visa. Le jeune milieu est enfin arrivé à Lyon et intégrera le groupe de la réserve (N3).

Un joueur du Dakar Sacré-Cœur de plus. Après Moussa Kanté, parti lancer sa carrière pro en Arménie, et Ibrahima Fall, c’est au tour de Pierre-Antoine Dorival de rejoindre l’OL. Le Sénégalais a paraphé son premier contrat pro chez les Rhodaniens. Il avait été testé au centre d'entraînement en mai dernier et avait convaincu les dirigeants lyonnais de le signer. Retourné depuis au Sénégal, le jeune milieu de terrain (18 ans) attendait son visa afin de regagner le Rhône de manière définitive. Comme il l'a filmé sur ses réseaux sociaux, le jeune milieu a enfin reçu l'autorisation de voyager vers la France et s'est envolé vers Lyon durant le week-end.

Une intégration à la réserve dans un premier temps

Si le groupe professionnel a des besoins au milieu, Pierre-Antoine Dorival rejoindra avant tout le groupe de Gueïda Fofana en N3. Il y retrouvera un certain Ibrahima Fall, lui aussi formé au Dakar Sacré-Cœur, en attendant peut-être Fallou Fall, mis à l'essai durant l'été. Il aura déjà quelques repères, une fois arrivé sur place. Mais une acclimatation qui prendra sans doute un peu de temps. Les derniers exemples en provenance du club partenaire au Sénégal n'ont pas forcément été couronnés de succès, même si les espoirs sont grands concernant Dorival. Ce dernier a notamment été champion d'Afrique avec les U17 du Sénégal ces derniers mois et sera peut-être l'une des premières réussites à l'OL.