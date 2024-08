Arrivé en provenance du Dakar Sacré-Cœur, Pierre-Antoine Dorival (18 ans) a signé son premier contrat pro à l’OL. Le jeune milieu avait notamment remporté la CAN U17 avec le Sénégal en mai 2023.

Dans le cadre du partenariat entre le Dakar Sacré-Cœur et l’OL depuis maintenant plusieurs années, le jeune Pierre-Antoine Dorival (2006) s'est engagé avec le club rhodanien. Il a signé son premier contrat professionnel comme confirmé par nos soins et rejoindra la réserve (N3) dans un premier temps. Le milieu avait été testé quelques jours au GOLTC en mai dernier. Le Sénégalais rejoint ainsi ses compatriotes du Dakar Sacré-Cœur Moussa Kanté et Ibrahima Fall qui évoluent avec l’équipe de Gueïda Fofana depuis la saison dernière. Le milieu de 18 ans n’attend plus que son visa afin de poser ses bagages à Lyon.

Déjà champion d’Afrique avec le Sénégal

Le jeune Sénégalais a déjà l’âme d’un champion. Les Lions de la Teranga avaient remporté la CAN U17 face au Maroc (victoire 2-1), alors que les Lions de l’Atlas menaient 1-0 à la pause. Rentré à la mi-temps, Pierre-Antoine Dorival aura disputé l'entièreté de la seconde période, permettant à son équipe de renverser le score en toute fin de rencontre (80e et 83e). Le Sénégal U17 a remporté sa toute première CAN de son histoire et Pierre-Antoine Dorival y aura complètement contribué. Maintenant, à lui d'exprimer son plein potentiel, pour être peut-être l'une des premières réussites du partenariat entre l'OL et le DSC à l'échelle professionnelle.