OL Académie : les U19 démarrent parfaitement bien leur saison

Avec une préparation intense cet été, les U19 de l'OL espéraient bien commencer leur saison dimanche. C’est chose faite avec une victoire facile (3-0) contre Clermont.

Et un, et deux, et trois zéro ! Dimanche, les hommes de Jordan Gonzalez ont parfaitement bien entamé leur championnat. Un large succès (3-0) face à Clermont glané sur la pelouse du centre de formation de Meyzieu. Cette victoire permet aux jeunes Lyonnais d’empocher leurs premiers trois points cette saison. Un premier match qui propulse les U19 de l’OL à la plus haute marche du classement. Une entrée en matière convaincante pour les Rhodaniens. Les nouveaux leaders auront à cœur de faire aussi mieux que l’an passé, soit deuxièmes. Sans Enzo Molebe promu au rang supérieur avec la réserve en N3 (2-1), les Lyonnais ont quand même planté trois buts.

Surclassé, Himbert trouve déjà la faille

Le premier a été inscrit par Rémi Himbert (23e), récemment appelé au premier rassemblement de l’équipe de France U17. Pour ce premier match et très certainement le reste de la saison, l'attaquant sera surclassé, lui qui appartient à la génération 2008. D’autres se sont également illustrés, comme Nehemie Lurika buteur à la 33e, qui était arrivé en provenance de Nancy il y a un an. Et enfin, Adam Haddad s’est offert le troisième but (70e) pour sceller le score de la rencontre. Malgré l'absence d'Yvan Konan pour cause de suspension, le but de l'OL est tout de même resté inviolé grâce au bon travail de Da Silva. Prochain rendez-vous contre Auxerre dimanche prochain à 15h en Bourgogne.