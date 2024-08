Le Parc OL a vécu une 200e contrastée

Samedi, le Grand Stade a franchi le cap symbolique des 200 matchs disputés par l'OL depuis sa mise en service en janvier 2016. Si le public a été au rendez-vous, le spectacle sur le terrain a lui été très loin.

On dit souvent que les supporters en ont pour leur argent en venant au stade. Lors des six derniers mois, les fans de l’OL ne pouvaient dire le contraire. À coup de retournements de situation plus improbables les uns que les autres, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont créé une atmosphère irrationnelle au Parc OL pendant le premier semestre 2024. Ils espéraient bien poursuivre sur cette lancée samedi contre Monaco. Mais, à l’image du revers à Rennes, les Lyonnais ont connu un dur retour à la réalité (0-2).

L’état de grâce a pris fin et après les scènes de liesse à ne plus en finir en fin de saison dernière, ce sont des sifflets qui se sont fait entendre à Décines samedi. Pour célébrer une deux centième, on a connu mieux comme ambiance. Pourtant, près de 55 000 spectateurs avaient répondu présents, faisant de cet OL - Monaco un record estival au Parc OL.

112 victoires en 200 matchs

Malheureusement, le spectacle n’a pas été au rendez-vous côté lyonnais au moment de frapper le cap symbolique des 200 matchs disputés dans l’antre décinoise. Depuis janvier 2016, l'OL a disputé 155 matchs en Ligue 1, 15 en Coupe de France, 14 en Europa League, 11 en Ligue des champions et 5 en Coupe de la Ligue. Les Lyonnais ont trouvé la faille à 414 reprises et avec les deux buts encaissés contre Monaco, cela fait désormais 229 buts contre comme soufflé par le site OL Passé et Présent. En termes de pourcentage de victoires, l’OL est dans le positif avec 112 victoires et 41 défaites.