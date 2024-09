Après un nul et une défaite, l’équipe de France U20, avec ses trois joueuses de l’OL, se doit de s’imposer contre les Fidji pour espérer voir les quarts de finale.

La victoire sinon rien. Dans la nuit de vendredi à samedi (3h du matin), l’équipe de France U20 n’a pas d’autres choix que de s’imposer face aux îles Fidji pour continuer de croire à la qualification. Avec un nul et une défaite dans cette Coupe du monde, les Bleuettes sont dos au mur, mais peuvent quand même tenir leur destin entre les mains. Avec une sélection fidjienne qui a encaissé un 9-0 contre le Brésil et le Canada, tout autre résultat qu’une victoire serait une déception pour les Françaises. Et la cerise sur le gâteau serait un large succès afin d’être quasiment assurées d’être qualifiées. Actuellement positionnée à la dernière place qualificative des meilleures troisièmes, la France devrait valider cette qualification avec un succès contre les Fidji.

Six buts encaissés par Belhadj

Mais il ne faut crier victoire trop vite, surtout vu le visage montré par les coéquipières de Féérine Belhadj depuis le début de la compétition. La gardienne de l’OL est déjà allée chercher le ballon à six reprises dans son but et aimerait bien signer enfin un clean-sheet pour aider les siennes à l’emporter. Reste à savoir si Maéline Mendy va enchaîner une deuxième titularisation de suite ou si Liana Joseph, qui n’a pas réussi à se mettre en évidence, sera propulsée dans le onze.