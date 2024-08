OL : le troisième maillot présenté et porté face à Strasbourg  

Maillot third OL 2024-2025 @OL/Adidas

Ce mardi, l’OL a dévoilé son troisième maillot pour cette nouvelle saison. Il sera porté par les joueurs ce vendredi contre Strasbourg. Une tunique qui veut ressembler aux couleurs de l’architecture de la ville.

Le troisième maillot de la saison passée a beaucoup fait débat pour ses couleurs “clownesques”. Sur le devant était dessinée la skyline de Lyon. Or, cette année, l’OL a voulu rendre hommage à un quartier en particulier, celui du Vieux Lyon. Dans la vidéo de présentation de la tunique, Orel Mangala se tient dans un bâtiment typique du bord de Saône. Une architecture avec “des nuances douces de beige, rose et terra cotta” qui se retranscrit sur le maillot. Ce dernier serait “une véritable célébration de l’héritage architectural et un hommage au patrimoine culturel de la ville”.

Le maillot third sera porté dès ce vendredi

Le match de vendredi (20h45) contre Strasbourg inaugurera peut-être la première victoire de la saison, mais pas que. A l'occasion de la réception des Strasbourgeois, le maillot third habillera les hommes de Pierre Sage. Il sera pour le reste porté occasionnellement en championnat, mais nous le verrons surtout en Ligue Europa.

Durant les saisons où l'Olympique lyonnais était qualifié en coupe d’Europe, la troisième tunique était souvent de mise. La dernière dans ce cas-là était noire, tâchée d'un blanc unique à chaque t-shirt, ce qui le rendait “individuel”. À l’époque, les joueurs de Peter Bosz l’avaient arboré lors du dernier match de phase de poules de C3. C’était lors de la saison 2021-2022, contre les Rangers (1-1).