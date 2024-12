L’OL enchaine les succès et les scores fleuves

À Angers, l’OL a réussi à garder sa cage inviolée et à inscrire trois buts. Une victoire avec trois buts d’écart, cela fait trois fois de suite pour la formation lyonnaise, qui n’avait plus connu ça depuis 2018.

Il est quand même difficile de ne pas s’enflammer en voyant le jeu proposé par l’OL depuis plusieurs semaines. Toutefois, les deux matchs qui arrivent poussent les supporters à rester sur la retenue. Avec Francfort et le PSG, les joueurs de Pierre Sage ont deux vrais tests et ils devraient certainement en dire beaucoup sur les progrès réalisés par la formation lyonnaise. Non pas que cela soit pour dénigrer les précédents adversaires, mais avec le deuxième de Bundesliga et le leader de Ligue 1 au programme, difficile de faire mieux comme test. En pleine confiance, Sage espère bien que son équipe produira le même jeu que face à Angers (0-3) même si l’adversité sera bien différente.

Un premier clean-sheet depuis le derby

Quoi qu’il en soit, l’OL ne peut difficilement arriver plus en confiance et sûr de ses moyens pour ces deux rendez-vous de la semaine. Avec la victoire samedi, les Lyonnais ont enchaîné une troisième victoire de suite avec trois buts d’écart. C’est la première fois depuis avril 2018 que le club septuple champion de France arrive à enchaîner une telle série. Si contre Qarabag et Nice, le verrou rhodanien avait sauté (4-1), il a tenu bon contre le SCO. Un clean-sheet qui fait du bien.