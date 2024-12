A l'issue du succès à Angers samedi (0-3), Pierre Sage se montrait satisfait de la prestation de ses troupes. Un enchaînement de victoire qui le pousse à se montrer encore plus ambitieux.

Quel bilan faites-vous après ce succès à Angers (0-3)

Pierre Sage : En première période, même si on a bien joué dans la possession et la progression, on a eu du mal à attaquer la profondeur. Avec ça en plus dans notre jeu, on aurait pu mener plus largement à la pause car lorsqu'on le fait, ça complète tout ce qu'on fait de positif avant. J'ai aimé le jeu que l'on a développé. On sent que les joueurs commencent à prendre du plaisir à le faire, donc ça dure dans la rencontre. Ils commencent à avoir des habitudes, ils se trouvent de mieux en mieux. Tout ça fatigue aussi l'adversaire sur le plan mental et physique. Même si on n'est pas pleinement satisfaits, on se rend compte que ç'a des effets sur l'équipe adverse et qu'on en profite en deuxième période.

"Les joueurs voulaient conclure la partie le plus vite possible"

L'équipe est cette fois-ci bien revenue après la pause...

C'était le discours à la pause, notamment les joueurs, qui voulaient prendre en charge cet aspect-là. Ils voulaient conclure la partie le plus vite possible. De mon côté, j'ai surtout évoqué l'aspect tactique, car l'idée est de progresser dans le jeu afin d'impacter de plus en plus la formation d'en face et qu'il soit plus difficile de jouer contre nous.

"On a eu besoin de temps, mais aujourd'hui, on est bien"

L'OL progresse ces dernières semaines, jusqu'où pensez-vous aller ?

Plus les joueurs enchaînent ensemble, plus ils se comprennent, mieux ils anticipent les choses. On a un cadre à travers des positions sur le terrain, et à partir de ces placements, on a des permutations qui permettent de déstabiliser l'adversaire. Des interactions qui se mettent en place et on voit des émergences positives entre les joueurs. On a eu besoin de temps, mais aujourd'hui, on est bien. On a toutes les perspectives ouvertes et on a toujours envie d'aller plus loin.

Par séquences, on a eu l'impression que vous étouffiez les Angevins...

A partir du moment où on les a empêchés de nous contrer grâce à un marquage préventif efficace sur les quatre positions offensives, c'était difficile pour eux. Ils étaient étouffés, ils ne pouvaient pas reprendre de l'espace, ils étaient acculés. Quand tu passes les trois quarts d'une mi-temps à défendre, c'est compliqué. Ils ont tout de même eu un coup-franc avant la pause qui aurait pu les relancer.