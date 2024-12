Ligue 1 - Ligue Europa : jusqu'où peut aller cet OL ?

En allant s'imposer 3 à 0 à Angers samedi, tout en proposant une performance collective aboutie, l'OL a confirmé ses dispositions de ces dernières semaines. Jusqu'où cela peut-il le conduire ?

Et un succès de plus qui fait sept. Samedi, à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1, l'OL a remporté sa 7e partie en championnat. Après le début de saison manqué, il a bien redressé la barre, et se trouve aujourd'hui 5e, à provisoirement une longueur du podium. Comment en est-il arrivé là ? Tout simplement grâce à une montée en puissance visible depuis plusieurs semaines désormais, et dont le dernier aperçu, à Angers (0-3), a fait forte impression.

Ce n'est pas tant le pedigree de l'opposition qui a marqué les esprits, mais plutôt la qualité de la prestation lyonnaise sur pratiquement 90 minutes. Si en temps normal, on trouve toujours quelque chose à redire sur les matchs des coéquipiers d'Alexandre Lacazette, il n'y a cette fois-ci pas beaucoup d'aspects négatifs à retenir après le déplacement en Anjou.

Encore des réglages, mais l'OL avance

Même Pierre Sage, qui peut être considéré comme un perfectionniste, a eu du mal à trouver des défauts à la partition collective du jour. Après réflexion, il en a tout de même cité un. "En première période, même si on a bien joué dans la possession et la progression, on a eu du mal à attaquer la profondeur. Avec ça en plus dans notre jeu, on aurait pu mener plus largement à la pause, car lorsqu'on le fait, ça complète tout ce qu'on fait de positif avant. J'ai aimé le football que l'on a développé. On sent que les joueurs commencent à prendre du plaisir à le faire, donc ça dure dans la rencontre, a-t-il apprécié. Ils commencent à avoir des habitudes, ils se trouvent de mieux en mieux."

Ses protégés aussi ont passé un bon moment sur la pelouse angevine. "Trois buts marqués, aucun encaissé. Plus les affiches avancent et plus nous avons des repères", a appuyé Jordan Veretout, complété par Clinton Mata. "On est en pleine progression. On essaye d'élever le niveau et c'est de bon augure pour la suite, a souligné le défenseur. Ça fait plaisir que l'on arrive à maîtriser lorsqu'on voit où on en était l'année dernière."

Des joueurs qui adhèrent aux demandes du staff

En l'espace de dix jours, l'OL vient d'enchaîner trois victoires par trois buts d'écart. Mais incontestablement, celle obtenue à Raymond Kopa est la plus aboutie après celles contre Qarabag (1-4) et Nice (4-1). Même si l'entame a été un peu timide, les Rhodaniens ont finalement pris la mesure du SCO au bout d'une vingtaine de minutes. Ils n'ont ensuite quasiment jamais relâché leur étreinte.

Contrairement à ce qu'on a déjà pu observer, Corentin Tolisso et ses partenaires ont appuyé sur l'accélérateur au retour des vestiaires. "C'était le discours à la pause, notamment les joueurs, qui voulaient prendre en charge cet aspect-là. Ils voulaient tuer la partie le plus vite possible, a confié Sage. De mon côté, j'ai surtout évoqué l'aspect tactique, car l'idée est de progresser dans le jeu afin d'impacter de plus en plus la formation d'en face et qu'il soit plus difficile de jouer face à nous."

Francfort et Paris, la semaine test

Une chose qu'il est en passe de réussir au vu des dernières sorties. L'Olympique lyonnais vient de boucler sa 9e rencontre consécutive sans défaite en L1, la 8e toutes compétitions confondues. Jusqu'où pourra-t-il aller en maintenant ce niveau ? Il devrait très vite en avoir la réponse puisqu'il va être confronté à Francfort jeudi en Ligue Europa, puis au PSG dimanche en championnat.

Ces deux rendez-vous, les plus importants avant la trêve, permettront de mieux jauger ce groupe. Mais avant d'aborder ces chocs, les Rhodaniens sont sur la pente ascendante. "Plus les joueurs enchaînent ensemble, plus ils se comprennent et mieux ils anticipent les choses. Des interactions qui se mettent en place et on voit des émergences positives entre les gars. On a eu besoin de temps, mais aujourd'hui, on est bien, a observé Sage. On a toutes les perspectives ouvertes et on a toujours envie d'aller plus loin." Des perspectives alléchantes pour l'OL, celles de retrouver les premières places qu'il a quittées voilà plusieurs années.