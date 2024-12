Angers - OL (0-3) : "On est fiers de notre prestation", savoure Mata

Tagliafico, Mata et Matic, joueurs de l’OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Heureux de la performance de l'OL samedi à Angers (0-3), Clinton Mata reste perfectionniste. Il se projette aussi sur la suite.

Les Lyonnais étaient tout sourire samedi soir au stade Raymond Kopa d'Angers. Il faut dire qu'ils venaient de rendre une copie pratiquement impeccable, avec trois buts à la clé (0-3). La joie était donc légitime, la performance allant pour une fois de pair avec les ambitions de l'OL au classement.

Interrogé après la partie, Clinton Mata, qui semble d'ailleurs avoir récupéré du tacle insensé de Bamba Dieng, a souligné le beau visage montré par son équipe. "On peut dire qu'on a fait un match complet. Nous pouvons être fiers de notre prestation, même s'il reste des choses à améliorer. Les trois points étaient importants pour accrocher les équipes devant nous, a-t-il rappelé au micro du diffuseur, DAZN. Ça donne de la confiance, et c'est très bien pour la rencontre de jeudi (contre Francfort, NDLR)."

"Il y a toujours des choses à corriger"

Mais, à l'image de son entraîneur, le défenseur angolais a aussi fait preuve d'un certain perfectionnisme. Il est vrai que les joueurs de Pierre Sage montent en puissance, mais que de grandes échéances les attendent dans les jours à venir. Ils seront particulièrement scrutés à cette occasion. "Il y a toujours des choses à corriger. Tout n'est pas parfait, et en travaillant là-dessus, on sera encore plus performants, a complété le footballeur de 32 ans. C'est ce qu'on va répéter la semaine à l'entraînement." La dynamique est en tout cas parfaite avant la Ligue Europa puis le déplacement à Paris dimanche prochain.