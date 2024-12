Sérieux et appliqué, l'OL ne tremble pas à Angers (0-3)

(Photo by Damien Meyer / AFP)

Une superbe partition collective. L'OL a parfaitement maîtrisé son sujet ce samedi à Angers pour l'emporter 3 à 0. Il enchaîne un 9e match sans défaite en Ligue 1.

Mis sous pression par les victoires successives de Lille, Monaco et surtout Nice, l’OL se devait de l’emporter à Angers samedi. Il n’a d’abord pas eu le visage escompté, étant bien embêté par son adversaire lors de l’entame de match. Malgré tout, ce sont bien les Lyonnais qui se sont montrés très dangereux lors du premier acte, à commencer par ce sauvetage de Yahia Fofana, gardien du SCO, devant son homonyme, Malick Fofana (6e).

Ensuite, plus grand-chose à se mettre sous la dent pour les protégés de Pierre Sage, jusqu’au corner de la 26e minute. Nouvelle arme offensive pour les Rhodaniens, elle a cette fois-ci permis à Nicolas Tagliafico de briller, sur un service de Rayan Cherki (0-1). Un but qui a semblé libérer les partenaires de Corentin Tolisso, à l’image de la frappe du champion du monde 2018 juste à côté (34e), ou encore des tentatives cadrées mais bien arrêtées par Fofana d’Alexandre Lacazette (41e) et Jordan Veretout (43e).

Deux belles réalisations après la pause

Seulement inquiété sur la dernière occasion de la mi-temps, avec un coup-franc détourné par Lucas Perri sur son poteau (45e+3), l’Olympique lyonnais savait qu’il faudrait lui rester vigilant au retour des vestiaires. Et c’est ce qu’il a fait, en doublant la mise à la 55e minute. Une superbe réalisation signée Cherki après un magnifique travail collectif (0-2). Une partition maîtrisée de bout en bout, avec quelques interventions de Perri (58e et 85e), mais surtout un bijou de Georges Mikautadze pour conclure le festival (0-3, 88e)

Attendus lors de ce voyage en Anjou, les Rhodaniens enregistrent une neuvième rencontre consécutive sans défaite en championnat. Toujours cinquièmes, ils reviennent provisoirement à une petite longueur de Marseille, troisième, qui jouera dimanche (25 points contre 26 pour l’OM). Après cette quatorzième journée bien négociée, la route va s’élever la semaine prochaine pour l’OL. Il faudra tout d’abord recevoir Francfort jeudi en Ligue Europa, puis aller défier le PSG sur sa pelouse dimanche. Un petit tournant dans la saison qui doit valider les progrès observés depuis plusieurs semaines.