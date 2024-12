Angers - OL : Mata plutôt que Niakhaté en défense centrale

Alexandre Lacazette et Clinton Mata, joueurs de l’OL @UEFA

La défense lyonnaise est légèrement remodelée pour le déplacement à Angers (21 heures). Maitland-Niles est titulaire, au contraire de Niakhaté qui laisse sa place à Mata.

Comme on pouvait s'y attendre, Pierre Sage n'a pas beaucoup touché à son 11 de départ vainqueur de Nice dimanche dernier (4-1). Deux changements en tout et pour tout sont à signaler pour le duel contre Angers ce samedi (21 heures, sur DAZN), dont le principal concerne la ligne arrière. Au poste de latéral droit, nous retrouverons Ainsley Maitland-Niles, qui profite du recentrage de Clinton Mata dans l'axe. Moussa Niakhaté commencera lui sur le banc. Les deux hommes accompagneront Duje-Caleta-Car et Nicolas Tagliafico.

Cherki remplace Benrahma

L'autre bouleversement était attendu et surtout nécessaire en raison du forfait de Saïd Benrahma. L'Algérien sera remplacé par Rayan Cherki sur l'aile droite. Le numéro 18 accompagnera Alexandre Lacazette, qui reste sur un triplé, et Malick Fofana. Au milieu, aucune modification, puisque le trio expérimenté Jordan Veretout - Nemanja Matić - Corentin Tolisso sera aligné.

Le 11 de l'OL face à Angers : Perri - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette (C), Fofana

Angers - OL à suivre sur DAZN