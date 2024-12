Angers - OL (0-3) : une œuvre collective de haute volée

Pour dominer Angers samedi (0-3), l'OL a pu compter sur une prestation collective très aboutie. Retrouvez le top et le flop de la rencontre par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top d’Angers - OL (0-3) : une vraie partition collective

On l’attendait depuis un moment. Enfin, les Lyonnais ont livré une prestation complète, ou quasiment, samedi à Angers (0-3). Si le début de la partie a été un peu tendre, le non-carton rouge pour la faute sur Clinton Mata a déclenché quelque chose. Ensuite, les hommes de Pierre Sage n’ont plus rien laissé à leur adversaire. La première banderille est venue d’un corner, mais les deux buts après la pause sont arrivés après de beaux efforts collectifs, sublimés par des gestes individuels de grande classe de Rayan Cherki et Georges Mikautadze. 3-0 à l’extérieur, une soirée sans problème, l’OL a livré une partition collective pas loin d’être parfaite, symbolisant la montée en puissance de l’équipe ces dernières semaines.

Le flop : l’incompréhensible arbitre sur la faute de Clinton Mata

On peut se demander à quoi a pensé Bamba Dieng au moment de se jeter les deux pieds décollés sur Clinton Mata. Un tacle par-derrière absolument pas contrôlé, qui, certes, touche le ballon à la fin de l’action, mais emporte surtout les deux jambes du défenseur rhodanien. Mais la plus grande interrogation vient essentiellement de la décision de l’arbitre, monsieur Bollengier. Comment est-il possible que l’attaquant angevin ne soit pas exclu ? Encore plus après le visionnage de la var par l’officiel. En outre, il semble avoir annulé le carton jaune de Dieng, ce qu’indique le site de la Ligue. A contrario, Alexandre Lacazette a lui récolté un avertissement pour contestation. Incompréhensible.