Buteur ce samedi à Angers (0-3), Georges Mikautadze viendra sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones lundi à partir de 19 heures.

Un but qu'il ne manquera sûrement pas de commenter. Samedi soir, Georges Mikautadze a régalé à Angers, à la fois ses coéquipiers et ses supporters. Au cours du succès 3 à 0 de l'OL en Anjou, le Géorgien a inscrit le troisième but de son équipe, et quelle réalisation. Une prise de balle sur le côté de la surface adverse, un dribble pour éliminer deux joueurs, puis une frappe puissante en lucarne. Imparable et signe d'un garçon en confiance.

Une actualité brulante

De lui, mais aussi de la montée en puissance de l'Olympique lyonnais, il en sera question lundi soir dans Tant qu'il y aura des Gones. L'attaquant international sera en effet notre invité pour votre émission hebdomadaire. A quelques jours de recevoir Francfort en Ligue Europa, puis d'aller affronter le PSG, Mikautadze viendra répondre aux questions de Razik Brikh et de nos consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale.

Vous pourrez, vous aussi, vous adresser via les commentaires à l'avant-centre rhodanien. Et pour suivre ce nouvel épisode de TKYDG, rendez-vous à compter de 19 heures le 9 décembre. Ce sera diffusé en direct sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.