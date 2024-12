L’Eintracht Francfort pourra compter sur ses supporters contre l’OL

Jeudi soir (21h), l’OL retrouve la Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort. Le club allemand pourra compter comme toujours sur ses nombreux supporters au Parc OL.

Après avoir fait le travail à Bakou et retrouvé le top 8 de cette Ligue Europa, l’OL a un tout autre objectif jeudi soir (21h) à Décines. Opposés à l’Eintracht Francfort, les Lyonnais doivent confirmer leur bonne passe contre l’une des formations les plus en forme de cette compétition. Avant de se rendre à Paris dimanche, le groupe de Pierre Sage passera déjà un premier vrai test trois jours plus tôt avec la venue des coéquipiers d’Hugo Ekitiké. Cette venue risque de faire du bruit, car l’Eintracht a plus que l’habitude de ne pas venir seul quand il se déplace. Ce sera encore le cas jeudi soir au Parc OL. Le parcage visiteurs et ses 3 000 places affichera complet, tout en espérant que ce contingent ne se déporte pas dans les tribunes réservées aux supporters lyonnais.

30 000 à Barcelone, 8 000 à Marseille en 2022

À la différence de Besiktas, l’OL n’a pas restreint la vente de billets aux seuls abonnés, ce qui peut laisser penser que des billets trouvent preneur à la revente. Une action illégale et que le club surveille de près afin de ne pas avoir une marée allemande à Décines. En 2022, près de 30 000 supporters de l’Eintracht Francfort avaient pris possession du Nom Camp contre le Barça alors que seulement 5 000 places avaient été autorisées dans le parcage. La même année, près de 8 000 fans allemands, dont 300 ultras, étaient venus à Marseille, dont plus de la moitié n’avait pas de billets…