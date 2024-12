OL : la réserve féminine accrochée, les U19 terminent en beauté

Feerine Belhadj, gardienne de l’OL (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

En encaissant un but dans les derniers instants, la réserve féminine de l’OL a été obligée de partager les points avec Clermont (1-1). Les U19 terminent, elles, leur première phase avec une large victoire contre Reims (4-1).

Est-ce la longue attente qui a eu raison de la bonne dynamique de la réserve féminine de l’OL ? Sans match de D3 depuis le 17 novembre et la victoire dans le derby contre Chassieu-Décines (2-0), les joueuses de Julien Perney ont marqué un coup d’arrêt dimanche du côté de Clermont. Toujours invaincues dans cette saison, les Fenottes ont malgré tout concédé leur deuxième nul en huit matchs face à l'équipe auvergnate (1-1). Pourtant, la formation lyonnaise a bien cru avoir fait le plus dur à dix minutes de la fin. Maïwenn Olivier a donné l’avantage à l’OL qui se voyait déjà repartir d’Auvergne avec les trois points. Mais Clermont n’a pas baissé les bras et a réussi à revenir au score dans le temps additionnel avec l’égalisation de Fantine Trouiller. Avec ce nul, la réserve de l’OL voit Grenoble revenir à un point tout en haut du classement.

Place à la phase Élite pour les U19

Leaders, les U19 féminines l’étaient aussi avant leur rendez-vous contre Reims, dimanche à Meyzieu. Elles le sont toujours après les 90 minutes grâce à leur large victoire (4-1). Mais qu’importe le résultat, les joueuses de Vincent Mendes avaient déjà fait le travail depuis longtemps déjà. Avant même cette dernière journée de la première phase, l’OL avait déjà validé son ticket pour la phase Élite et donc la possibilité de courir après un quatrième sacre de suite dans ce championnat national U19.