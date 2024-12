Les joueurs de l’OL fêtent le but de Lacazette contre Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Dans le dur pendant les cinq premières journées, l’OL a clairement redressé la barre depuis la défaite contre l’OM. Avec 21 points engrangés, les Lyonnais font aussi bien que le PSG sur la période.

Un mal pour un bien. Pierre Sage l’avait martelé dès le coup de sifflet final, malgré la déception. La défaite contre l’OM (2-3) devait servir de piqûre et surtout ne pas enfoncer l’OL au fond du trou avec seulement quatre points en cinq journées. L’entraîneur lyonnais voyait de l’amélioration dans le jeu et sentait les prémices d’un automne ensoleillé. Il avait vu juste, puisque son équipe a ensuite trouvé la bonne carburation. Il y a certes eu quelques couacs comme ces nuls contre Auxerre et Reims, mais l’OL est ce qui se fait de mieux en Ligue 1 depuis maintenant deux mois et demi.

Seulement quatre points après cinq journées

Revenu dans le top 5 du championnat grâce à une série de neuf matchs sans défaite, le club lyonnais est aujourd’hui à un point de Lille et donc de la Ligue des champions. Un sacré bon en avant quand on repense à ce début de saison plus que dans le dur avec seulement quatre points en cinq journées. Depuis, ce sont 21 unités qui se sont rajoutées au compteur, ce qui fait de l’OL la formation française la plus en forme sur la période, à égalité avec le PSG. Un adversaire qui se mettra sur le chemin des coéquipiers d’Alexandre Lacazette, dimanche pour la dernière de 2024 en Ligue 1.