OL : abonnez-vous à notre nouveau compte Bluesky

Déjà présent sur de nombreuses plateformes, votre site Olympique-et-Lyonnais est aussi présent sur le réseau Bluesky qui a le vent en poupe ces derniers temps.

Ce lundi, Georges Mikautadze sera présent sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" à partir de 19h. Vous pourrez suivre cette émission en direct via la chaîne YouTube d'Olympique-et-Lyonnais ou encore sur Twitch. Toutefois, pour suivre l'actualité quasi en direct de votre club préféré, qu'est l'OL, plusieurs choix s'offrent à vous. Le site internet bien évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux puisque Olympique-et-Lyonnais est présent sur toutes les plateformes disponibles. Il y a Facebook pour les plus classiques, X pour les mordus d'informations instantanées et désormais Bluesky pour les nostalgiques de Twitter.

Mikautadze dans TKYDG ce lundi

Depuis un peu plus de deux semaines, le compte O&L a été créé afin de retrouver un peu l'insouciance qui pouvait exister sur Twitter lors de sa création. Au programme chaque jour : l’actualité autour de l’OL, mais aussi l’occasion d’être certain de ne manquer aucun rendez-vous, à l’image de "Tant qu’il y aura des Gones" chaque lundi en direct à partir de 19h avec nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale. Et ce lundi, invité exceptionnel avec Georges Mikautadze.