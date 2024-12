Ligue des champions : un quatuor portugais pour Galatasaray - OL

Ce mercredi (18h45), l’OL féminin se déplace sur la pelouse de Galatasaray avec l’objectif de valider la première place du groupe. Le match contre le club turc sera arbitré par la Portugaise Catarina Campos.

Depuis la venue de l’AS Roma, l’objectif numéro 1 a été atteint dans cette Ligue des champions. En prenant le meilleur sur le club italien par deux fois, l’OL féminin a assuré sa qualification pour le tour suivant. Toutefois, il reste encore à valider et verrouiller la première place de ce groupe A. Avec six points d’avance sur la Roma et Wolfsburg, l’OL reste sous la menace de l’un de ces deux clubs sur les deux prochaines journées. Enfin, la question pourrait avoir sa réponse dès mercredi soir (18h45) avec le déplacement des Fenottes à Galatasaray. Tout autre résultat qu’une défaite assurera la première place aux Lyonnaises et donc encore un peu plus un match pour du beurre le 17 décembre prochain pour la venue de Wolfsburg à Décines.

0 point pour Galatasaray dans cette campagne

En attendant ce dernier match de poule, les coéquipières de Wendie Renard ont un voyage en Turquie à gérer et la fatigue qui peut en découler. Faciles vainqueures au match aller (3-0) malgré un manque de réalisme criant, les Lyonnaises ne devraient pas avoir trop de difficultés contre une formation stambouliote qui affiche zéro point au compteur. Pour ce cinquième rendez-vous européen, le quatuor arbitral aura un très fort accent portugais. Catarina Campos donnera le coup d’envoi à 18h45 et aura comme assistantes ses compatriotes Vanessa Gomes et Sandrine Gonçalves Santos. Les changements en cours de match se feront sous la surveillance de Silvia Domingos, quatrième arbitre de ce Galatasaray - OL.