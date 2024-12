Passé pendant cinq saisons à l’OL, Rafael a mis un terme à sa carrière dimanche. Le latéral droit a fini en apothéose avec un titre de champion avec Botafogo.

Il s’était lancé dans une course contre-la-montre depuis plusieurs mois. Touché au tendon rotulien en juillet 2023, Rafael avait ensuite subi une fracture de la rotule du même genou quelques semaines plus tard. Sur le flanc depuis, le Brésilien avait redoublé d’efforts ces derniers mois avec un objectif bien précis : revenir avant la fin du championnat du Brésil dans le but de disputer une dernière rencontre avec Botafogo. Car à 34 ans, le latéral a choisi de tourner la page de sa carrière de footballeur à l’issue de son contrat avec le club brésilien.

103 matchs sous le maillot de l'OL

Ce lundi, Rafael est donc officiellement retraité des terrains et a réussi son pari. S’il n’a pu prendre part à la finale de la Copa Libertadores la semaine précédente, l’ancien latéral de l’OL a pu disputer une minute dimanche soir contre le FC Sao Paulo. Sa seule de la saison qui lui permet donc de finir sur un titre de champion du Brésil. John Textor et l’ensemble de ses coéquipiers l'ont mis à l'honneur avant la rencontre. Passé par l’OL entre 2015 et 2020, Rafael avait disputé 103 rencontres avec le club lyonnais avant de mettre les voiles vers la Turquie pendant une saison puis de rejoindre Botafogo à l’été 2021.