L’OL féminin signe deux partenariats

La semaine dernière, l’OL féminin a annoncé deux nouveaux partenariats. S’il a décidé de ne pas prolonger avec les garçons l'été dernier, Orange va désormais s’afficher du côté des Fenottes.

À la recherche d’un nouveau stade pour la saison prochaine et celles à venir, l’OL féminin a bien moins de difficultés pour attirer de nouveaux partenaires dans l’aventure. Leader incontesté du championnat de France et déjà qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions, le club lyonnais reste une marque qui attire malgré le détachement avec la section masculine. Avec Michele Kang à sa tête, l’OL féminin veut continuer à grandir et favoriser le développement du football féminin. Cette stratégie plait auprès des annonceurs et les Fenottes ont informé la signature de deux partenariats ces derniers jours.

Orange, des garçons aux filles

Dans la victoire lyonnaise à Reims vendredi (0-3), les supporters rhodaniens ont certainement dû remarquer l’apparition d’un petit nouveau sur le maillot des joueuses de Joe Montemurro. En effet, pour les deux prochaines saisons, la marque française de pneus Kleber s’affichera sur les tuniques lyonnaises. Une volonté pour gagner en visibilité dans l’univers du sport professionnel. Cette visibilité, Orange n’en a pas besoin, mais devient un partenaire officiel de l’OL féminin et revient donc dans l’environnement lyonnais. Partenaire de l’OL chez les garçons ces dernières saisons, Orange avait choisi de ne pas poursuivre cette collaboration à l’issue de la saison dernière. C’était pour mieux revenir à quelques centaines de mètres du Parc OL et s’afficher désormais du côté du GOLTC.