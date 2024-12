L’OL a mis le temps mais s’impose facilement à Reims (0-3)

La joie des joueuses de l’OL après le but d’Ada Hegerberg contre Brann (Photo by Paul S. Amundsen / NTB / AFP) / Norway OUT

Malgré une très nette domination, l'OL féminin a mis le temps à prendre le large à Reims. Le doublé de Melchie Dumornay et le but d’Ada Hegerberg suffisent néanmoins au bonheur des Lyonnaises (0-3).

On s'attendait à une attaque - défense et c'est très clairement ce qu'il s'est passé ce vendredi soir au stade Auguste Delaune. Pour la 10e journée de Première Ligue, l'OL féminin a fait le siège sur le but de Reims mais n'a pas réussi à prendre le large comme il l'espérait (0-2). Après deux semaines de trêve, Joe Montemurro savait que ce déplacement en Champagne pouvait être un match piège. Ce ne fut pas le cas mais à force de ne pas réussir à faire le break, les Fenottes sont restées à la merci adverse même si rien n'a laissé présager une quelconque réduction du score pendant ces 90 minutes. Avec un seul tir sur l'ensemble de la rencontre, Reims a joué avec ses armes mais les munitions étaient plus que limitées.

Hegerberg retrouve le chemin du but

Dans ce match à sens unique (26 tirs à un), les Fenottes avaient pourtant fait le plus dur. Pour son retour à Delaune, Melchie Dumornay a rapidement fait sauter le verrou rémois à la 13e minute. Le scénario parfait pour s'éviter des tracas alors que Montemurro avait choisi de faire souffler un maximum les joueuses ayant disputé des rencontres internationales ces deux dernières semaines. Mais derrière, ça n'a pas vraiment suivi. Les occasions ont été là mais comme cela est souvent arrivé depuis le début de la saison, la finition bien moins.

Les changements peu après l'heure de jeu ont apporté un petit plus et la libération est arrivée à dix minutes de la fin. Sur un service de Lindsey Horan, Ada Hegerberg a fait le break et enlevé un poids à son équipe. Melchie Dumornay a fini le travail dans le temps additionnel (93e). Avant la réception de Nantes samedi prochain, la formation lyonnaise est toujours invaincue et continue de faire la course en tête au championnat. C'est peut-être là l'essentiel ce vendredi soir.