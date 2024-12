Ligue 1 : l’OL sur une bonne dynamique contre Angers

Maxence Caqueret lors d’OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Cinquième du championnat, l’OL veut confirmer sa bonne passe. Le tout face à un adversaire qui lui réussit plutôt bien ces dernières années.

Pierre Sage l'avait dit : la défaite (2-3) contre l'OM serait peut-être un mal pour un bien pour son équipe dans les mois à venir. L'entraîneur de l'OL avait plutôt été visionnaire sur la question. Depuis ce revers à la mi-septembre, la formation lyonnaise ne perd plus en Ligue 1. Cela aurait pu valoir pour toutes les compétitions, mais un revers contre Besiktas est venu entacher cette série. Toutefois, cette défaite en Ligue Europa est la seule depuis plus de deux mois désormais et l'OL a forcément retrouvé des couleurs. La série de huit matchs sans défaite en Ligue 1 a ramené les coéquipiers d'Alexandre Lacazette dans le top 5.

Un match qui promet des buts

Cependant, il reste encore deux rendez-vous à gérer d'ici à la trêve hivernale. Deux déplacements qui plus est, dont le premier ce samedi (21h) à Angers. Bien que dans le bas du tableau, le SCO est sur la pente ascendante avec neuf points pris sur quinze possibles. La partie à Raymond-Kopa s'annonce donc intéressante, elle qui réserve souvent son lot de buts (50 en 15 matchs). Mais ces dernières années, c'est avant tout l'OL qui ressort vainqueur de ces confrontations. Depuis la saison 2015-2016, les deux formations se sont affrontées à quinze reprises et les Lyonnais en sont sortis vainqueurs onze fois. Deux défaites, dont le cinglant 3-0 en août 2021, et deux nuls sont venus s'ajouter au tableau.