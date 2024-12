OL académie : la réserve veut enchaîner face à Chamalières

La réserve de l'OL reste sur deux victoires consécutives. Objectif, faire la passe de trois ce samedi à domicile contre un mal classé, le FC Chamalières (18h).

Il reste encore deux matchs à la réserve de l'OL avant de pouvoir penser aux vacances. Deux rendez-vous avant la trêve qui pourraient permettre aux hommes de Gueïda Fofana de basculer sur le podium en National 3 un peu avant la mi-parcours. Actuellement quatrièmes, ils disputent la dixième journée ce samedi à 18 heures, face au FC Chamalières.

Les Lyonnais, vainqueurs successivement de Hauts Lyonnais (0-3) puis de West Ham, en Premier League International Cup (0-2), retrouvent leur antre à l'occasion de cette affiche contre un mal classé. Le club auvergnat est aujourd'hui douzième sur quatorze, et représente une bonne opportunité de faire la passe de trois.

Rester vigilant

Mais les Rhodaniens ont joué mardi soir en Angleterre, et pourraient en ressentir quelque peu les effets ce 8 décembre. Vigilance donc, d'autant plus qu'ils n'ont pas toujours bien réussi face aux équipes du bas de tableau cette saison. Les Gones ont par exemple perdu contre Chassieu-Décines (treizième) et Saint-Etienne (onzième). Néanmoins, la dynamique parle pour les coéquipiers de Sekou Lega actuellement. À eux de ne pas la briser.