La semaine prochaine, l'OL défiera Francfort puis le PSG, deux confrontations décisives. Mais avant de se projeter, les Lyonnais ont besoin de valider leur bonne dynamique à Angers ce samedi (21h).

"Il faut prendre les matchs les uns après les autres". Cette phrase, qui peut faire sourire ou agacer lorsqu'elle est prononcée par des acteurs du ballon rond, s'applique tout de même assez bien à la situation de l'Olympique lyonnais. Malgré une dynamique globale assez bonne (sept rencontres sans défaites de rang toutes compétitions confondues, huit en Ligue 1), il marche encore sur des œufs au moment de voyager à Angers ce samedi (21 heures, quatorzième journée).

Mais derrière cette affiche en Anjou, difficile de ne pas penser à la semaine suivante. Cette dernière s'annonce particulièrement excitante, avec la venue de Francfort jeudi en Ligue Europa, puis le choc à Paris dimanche. Le piège pourrait donc être de ne pas avoir totalement la tête au stade Raymond Kopa ce 7 décembre. "Pour l'instant, on est concentrés sur la partie de ce week-end, ce sera un rendez-vous clé afin de remonter au classement", a toutefois assuré Tanner Tessmann, interrogé à ce sujet.

L'OL dans les temps de passage

Fort de ses deux dernières sorties et des deux succès 4 à 1 contre Qarabag et Nice, l'OL s'avance doté d'une belle confiance avant d'affronter le SCO. "Elles devaient nous resituer par rapport à nos ambitions, à savoir être dans le premier quart du classement en C3, et reprendre la cinquième place en Ligue 1. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait, appréhendant ces matchs de la bonne manière, a salué Pierre Sage. Maintenant, l'idée est de grignoter du terrain sur ceux qui sont devant nous et de mettre à distance ceux derrière nous."

Entretenir le cycle vertueux avant de relever deux beaux défis, voilà la mission des Rhodaniens en terre angevine. "On veut remporter ce déplacement à Angers pour être en phase avec nos objectifs. Ensuite, il y aura ce duel en coupe d'Europe, a temporisé l'entraîneur de 45 ans. Si on l'emporte, on se rapprochera d'une qualification directe, qui est fondamentale. Après ça seulement, viendra Paris. On verra alors l'état des troupes, mais on sera ambitieux au Parc des Princes. L'important sera d'être sur le podium à la fin."

Méfiance contre un Angers en confiance

Chaque chose en son temps donc pour l'Olympique lyonnais, qui sait très bien que le moindre moment de déconcentration pourra lui être fatal. D'autant plus qu'Angers compte profiter d'évoluer à domicile pour glaner des points dans la course au maintien (il est quatorzième actuellement). "Les victoires sont notre moteur. A chaque fois que l'on gagne, cela nous donne plus de force et de motivation, et c'est ce qui entretient notre dynamique, a confié Tessmann. Notre début de saison a été un peu compliqué, mais nous nous sommes battus pour relever la tête car nous sommes un groupe qui a faim."

En face, les hommes d’Alexandre Dujeux viennent de s'imposer au Havre dans une confrontation déterminante. C'est avec un moral gonflé à bloc qu'il aborde ce duel contre l'OL. "Ils ont eu besoin de travailler, et aujourd'hui, ils ont, je pense, trouvé ce qu'ils cherchaient dans le jeu, a observé Pierre Sage. Ils ont des arguments que nous devrons prendre en compte afin de réussir à les annihiler pour être performants. Je remarque qu'ils ont un style qui se dégage."

Se tester avant Francfort et Paris

Avant une semaine capitale, les Rhodaniens vont également chercher à démontrer leur bonne tenue loin de leurs bases. Un bon test lorsqu'on sait que le Paris Saint-Germain sera leur hôte dimanche 15 décembre. "Il n'y a pas de recette particulière à l'extérieur. On veut vraiment jouer comme on le fait à domicile. Notre volonté est de rentrer sur le terrain pour gagner, c'est-à-dire prendre l'initiative et ne pas faire de distinction entre les rencontres, a clamé le coach lyonnais. On souhaite toujours attaquer, presser l'adversaire et être protagonistes." Et si possible, maintenir ces principes durant 90 minutes.