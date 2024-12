En difficulté en début de saison, le SCO Angers a quelque peu redressé la barre depuis quelques matchs. Face à l’ogre qu’est l’OL, les Angevins veulent avant tout se montrer solides pour faire douter les Lyonnais samedi (21h).

Avant de penser aux excitantes affiches contre Francfort puis le PSG la semaine prochaine, l’OL a un déplacement à gérer du côté d’Angers. Pas le voyage le plus séduisant du calendrier, mais pourtant, cette venue au stade Raymond-Kopa doit permettre de confirmer la bonne passe lyonnaise. Invaincue depuis huit matchs, la formation de Pierre Sage a retrouvé le top 5 de la Ligue 1 et compte grappiller encore des points sur les deux matchs avant la trêve hivernale. Vainqueur 4-1 contre Qarabag et Nice, l’OL fait office de mastodonte chez les Angevins. "On sait que l’OL est une grosse équipe, ils ont un très bon effectif, surtout cette saison. Ils vont jouer les premières places cette année. On est à domicile, on veut continuer sur cette lancée, a déclaré Haris Belkebla. On va les respecter, mais on va tout faire pour prendre des points."

"Ça s'est plutôt bien passé contre les gros"

Ayant gagné trois de ses cinq derniers matchs, Angers est sorti de la zone rouge et a d’ailleurs la meilleure dynamique des équipes classées entre la 11e et la 18e place. Ce regain de confiance peut-il conduire les coéquipiers d’Esteban Lepaul, qui va retrouver l’OL après être passé par l’Académie, à croire à l’exploit ? Les Angevins ne s’interdisent rien, car "on a déjà joué des grosses écuries et ça s’est plutôt bien passé, même à l’extérieur, a poursuivi Belkebla. J’ai le souvenir d’un match avec Brest où on avait fait preuve de solidité à la maison contre l’OL et on avait fini par gagner. Donc, être solide va être un des ingrédients clés si on veut faire quelque chose contre eux."

L’OL est prévenu, il va devoir réussir à manœuvrer ce bloc compact qui risque de se présenter face à lui samedi soir (21h).