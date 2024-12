Touchée avec l’équipe de France, Eugénie Le Sommer va être préservée pour Reims - OL, vendredi (21h). Avec l’enchaînement des matchs, Joe Montemurro ne veut prendre aucun risque à l'image du repos accordé à Wendie Renard et Ellie Carpenter.

Avec quatre matchs en l’espace de douze jours, l’OL féminin ne va pas avoir le temps de se tourner les pouces en cette fin d’année 2024. Ce dernier coup de collier débute ce vendredi avec le déplacement à Reims pour la 10e journée de Première Ligue. Remake de la dernière demi-finale des play-offs, cette rencontre aura une saveur différente à Auguste Delaune. Avec seulement six points pris depuis le début de la saison, la formation rémoise a subi une vraie saignée durant l’été, à l’image du départ d’Amandine Raquel vers Leicester. Vendredi, l’OL sera plus que favori, mais le retour de trêve internationale peut toujours réserver son lot de surprises. Joe Montemurro ne l’espère pas et compte bien finir cette année 2024 invaincu dans toutes les compétitions.

Svava et Damaris bien présentes

Pour ce déplacement en Champagne, l’entraîneur australien doit se passer de Kysha Sylla qui souffre "d’une petite entorse au genou" après le rassemblement de l’équipe de France U23. Elle ne devrait pas revenir avant 2025 afin de "faire la meilleure rééducation possible". Il n’y aura pas non plus Eugénie Le Sommer. Absente de l’entraînement ce jeudi matin, l’attaquante lyonnaise "a ressenti quelque chose avec l'équipe nationale. Nous ne voulons pas prendre de risque, car les délais sont courts. Mais rien de grave. Tout va très, très, très, très bien", a insisté le coach.

Plus de peur que de mal donc pour la buteuse des Bleues, touchée lors du premier amical. Les jours de repos devraient lui permettre d’être sur pied pour le match à Galatasaray, mercredi prochain. Un match que joueront également Wendie Renard et Ellie Carpenter, laissée au repos vendredi. Obligées de faire l’impasse sur le rassemblement du Danemark et des Pays-Bas, Sofie Svava et Damaris Egurrola iront bien à Reims avec le reste des Fenottes.