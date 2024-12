Eugénie Le Sommer et Amel Majri (OL) avec l’équipe de France à la Coupe du monde 2019 (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Vendredi soir, les Bleues ont dominé le Nigéria à Angers grâce à des buts d’Eugénie Le Sommer et d'Amel Majri (2-1). Alice Sombath en a profité pour honorer sa première sélection avec 90 minutes.

Quand les garçons enchaînent les matchs, les filles de l'OL sont, elles, parties rejoindre leur sélection depuis lundi. Les rencontres s'enchaînent et vendredi, ce fut au tour des Bleues de disputer leur premier amical de la trêve. Du côté d'Angers, les joueuses de Laurent Bonadei affrontaient le Nigéria pour le troisième match du nouveau sélectionneur. Ce dernier pouvait avoir le sourire, car les Françaises se sont imposées 2-1 contre la nation africaine, non sans quelques difficultés. Néanmoins, le salut est venu de deux joueuses de l'OL avec la réalisation d'Eugénie Le Sommer (29e) suivie de celle d'Amel Majri (37e), qui a soigné son retour en reprenant une offrande de sa coéquipière lyonnaise.

Dix minutes de jeu pour Bacha

Face à une valeureuse, mais limitée équipe du Nigéria, Laurent Bonadei avait choisi d'évoluer en 3-4-3 et a profité de sa liste élargie pour largement faire tourner. Cela a permis à Alice Sombath de connaitre sa première cape en équipe de France A. La jeune Lyonnaise a été alignée dans la défense à trois aux côtés de Wendie Renard et a disputé l'intégralité de la rencontre. Est-ce la pression de cette première ? Quoi qu'il en soit, elle est apparue moins souveraine qu'à l'OL, n'étant pas assez tranchante sur le but nigérian. Cela reste malgré tout une première sélection qu'elle n'a malheureusement pas pu fêter avec sa grande amie Vicki Becho, restée sur le banc. Selma Bacha a, elle, signé son retour en entrant à la 82e minute, de quoi reprendre un peu de rythme.