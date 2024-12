OL - Nice : compo probable, horaire, diffusion TV 

Clinton Mata face à Evann Guessand lors d’OL – Nice, le 16 février 2024 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Compo probable, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 13e journée de Ligue 1 entre l’OL et Nice.

Avant-match

Une dernière à la maison en 2024. Ce dimanche, l’OL reçoit l’OGC Nice pour son dernier match de Ligue 1 de l’année civile. Un rendez-vous forcément important pour les Lyonnais après avoir laissé deux points en route à Reims samedi dernier. Ce nul (1-1) est venu s’ajouter à ceux concédés contre Auxerre et contre Lille. L’objectif est donc de retrouver le goût de la victoire contre un adversaire direct, qui plus est. Toutes deux engagées en Ligue Europa jeudi, les deux formations doivent faire avec les aléas de ces rendez-vous de milieu de semaine.

L’OL a dû gérer un long périple en Azerbaïdjan qui s’est terminé par une victoire (4-1). Les Aiglons ont joué à domicile, mais se sont lourdement inclinés (1-4) contre les Rangers et doivent faire face à une cascade de blessures. Chacun a ses problématiques, mais seule la vérité du terrain fera foi ce dimanche à Décines. Dans un Parc OL privé des Lyon 1950, les joueurs lyonnais aimeraient bien offrir une victoire à Pierre Sage en guise de cadeau de premier anniversaire sur le banc. Plus qu’un cadeau, c’est avant tout une place dans le Top 5 qui doit être recherchée par les coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Voilà le réel objectif de l’OL face à son public.

La composition probable

Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tolisso, Veretout - Cherki, Lacazette, Fofana

À quelle heure se joue OL - Nice ?

Ce dimanche, Bastien Dechepy donnera le coup d’envoi de cette rencontre de la 13e journée de Ligue 1. L’arbitre central lancera les hostilités à 17h dans un Parc OL qui sera logiquement clairsemé en raison de l’absence des Lyon 1950 et donc du trou important qui sera visible en Virage Sud.

Sur quelle chaîne voir OL - Nice ?

Match de 17h et de ce fait diffusion sur DAZN. Adrien Courouble et Charlotte Lorgeré assureront les commentaires. Virgine Sainsily sera, elle, en bord de terrain. Pour rappel, vous pouvez vous abonner à DAZN et profiter de l’offre Black Friday en cliquant sur les bannières présentes dans cet article. L’offre, qui se termine ce lundi 2 décembre, est de 14,99€ par mois.