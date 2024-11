Les Lyon 1950 sanctionnés et absents pour OL - Nice dimanche

Les supporters de Lyon 1950 lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Suite à l’utilisation de fumigènes pour le derby, l’OL a été sanctionné suite à la levée du huis clos partiel en sursis. Avec la "fermeture de l’espace réservé aux Lyon 1950", le groupe de supporters du Virage Sud ne sera ainsi pas présent contre Nice puisque la sanction est avec effet immédiat.

L’OL savait qu’il allait être sanctionné, restait à savoir de quelle nature serait cette sanction. Suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques lors du derby contre l’AS Saint-Etienne, le club lyonnais avait vu la LFP ouvrir un dossier qui devait comparaitre mercredi à la commission de discipline. Il a fallu veiller jusqu’à tard dans la soirée, mais le couperet est tombé pour l’OL. Faisant l’objet d’un huis clos partiel en sursis depuis la venue d’Auxerre, l’espace réservé aux Lyon 1950 a été sanctionné d’une fermeture pour un match comme communiqué par la LFP et sa commission.

L'OL attendait 50 000 spectateurs pour Nice

Cette sanction intervient suite à l’utilisation non autorisée de fumigènes au moment de l’entrée des joueurs pour le derby. Cette utilisation excessive avait entraîné l’interruption pendant plusieurs minutes de la partie. Cela fait surtout suite à une première sanction qui avait été prononcée en sursis. Afin de fêter leurs 15 ans contre Auxerre, les Lyon 1950 avaient là encore fait craquer un certain nombre d’engins pyrotechniques, rendant la visibilité plus qu’incertaine. Quand l’OL attendait pas moins de 50 000 spectateurs dimanche contre Nice, la jauge va être revue à la baisse avec la fermeture du secteur réservé au groupe du Virage Sud.