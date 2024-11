Le derby U17 OL - Saint-Etienne au GOLTC samedi (14h30)

Comme la saison dernière, l’OL a choisi de délocaliser le derby U17 contre l’AS Saint-Étienne. Les joueurs d’Amaury Barlet évolueront sur la pelouse du terrain Gérard Houllier samedi (14h30).

Cette fois-ci, il ne sera pas là pour descendre une bière, mettre l’ambiance dans la tribune et enchaîner les selfies. La saison dernière, John Textor avait fait le show à l’occasion du derby U17 entre l’OL et l’AS Saint-Etienne du côté du GOLTC. Quelques mois plus tard, le patron américain brillera par son absence, car retenu du côté du Brésil ou plutôt de l’Argentine avec la finale de la Copa Libertadores de Botafogo. Qu’importe, John Textor ou non, les joueurs d’Amaury Barlet ont un rendez-vous crucial à jouer samedi contre les voisins stéphanois. La tâche sera loin d’être aisée, puisque les Verts sont tout simplement leaders de la poule D. Avec deux matchs en moins et un bon nul arraché à Nice, l’OL ne s’avoue pas vaincu pour autant, car un derby, "ça ne se joue pas, ça se gagne".

Un bon souvenir la saison dernière

Pour tenter de renverser l’ogre ligérien, Amaury Barlet pourra très certainement compter sur le soutien populaire. Comme la saison dernière, le derby U17 ne se jouera pas à Meyzieu au sein de l’OL Académie, mais bien au centre d’entraînement de Décines. Comme communiqué sur le site de la FFF, l’OL et Saint-Étienne se feront face samedi après-midi (14h30) sur la pelouse du terrain d’honneur Gérard Houllier. De quoi galvaniser encore un peu les jeunes Lyonnais, avec la probable présence des groupes de supporters ?