Jordan Veretout lors de Rangers – OL (Photo by Ian MacNicol / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Après une défaite et un nul, l’OL marque le pas dans cette Ligue Europa. Le déplacement à Bakou doit permettre aux coéquipiers de Jordan Veretout de reprendre leur marche en avant.

Jordan Veretout, après la Ligue 1, l'OL retrouve le parfum européen. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

Veretout : Participer à une compétition européenne représente beaucoup pour l’OL. Jouer en Europe est important, et nous voulons bien figurer dans cette coupe. Nous avons bien commencé, malgré deux petits faux pas. Demain, l’objectif est clair : gagner et se qualifier le plus rapidement possible pour préparer sereinement le retour.

Quel est votre regard sur cette équipe de Qarabag ?

Nous avons étudié leur jeu en vidéo : c’est une bonne équipe, avec des qualités offensives qu’il ne faudra pas sous-estimer. Ils sont dans l’obligation de gagner pour espérer une qualification. De notre côté, nous voulons continuer sur notre lancée et nous qualifier rapidement. Nous connaissons aussi Benzia, un ancien joueur de Lyon, qui fait partie de leur effectif. Il faudra rester vigilants face à lui.

"Cherki est aussi en train de passer un cap défensivement"

À l'OL, il y a un joueur qui marche plutôt bien, c'est Rayan Cherki...

Rayan est un joueur important de notre effectif. Il a déjà démontré de grandes qualités offensives. Parfois, on lui demande de se concentrer davantage sur l’attaque, même si cela implique moins d’efforts défensifs. Cependant, il progresse aussi dans ce domaine. Lors des derniers matchs, je l’ai vu revenir défendre efficacement. Il est en train de franchir un cap sur cet aspect du jeu. C’est un jeune joueur prometteur, et il doit continuer sur cette voie.

L'OL joue en 4-3-3 ou 4-2-3-1, est-ce que cela a un impact sur votre jeu personnel ?

Je suis capable d’évoluer à plusieurs postes. J’aime me projeter vers l’avant, mais aussi descendre pour toucher le ballon. Je me mets à la disposition du coach pour être le plus performant possible et aider l’équipe. Peu importe le système, j’apprécie la manière dont le coach met en place le schéma offensif et défensif. C’est à nous, les joueurs, de nous adapter à ses choix.