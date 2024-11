L’OL ne veut pas d’un voyage à bas coût contre Qarabag

Incapable de gagner ses deux derniers matchs de Ligue Europa, l’OL veut reprendre sa marche en avant et se rapprocher d’une qualification. Le tout en espérant pouvoir mettre la manière.

Avec le décalage horaire, la journée est déjà bien entamée du côté de Bakou quand les supporters lyonnais viennent de finir de tremper leur croissant dans le café. Toutefois, cette journée de jeudi s’annonce assez longue pour les joueurs de l’OL. Bien que la rencontre se joue à 18h45 heure française, en Azerbaïdjan, la montre de Pierre Sage affichera 21h45 au moment du coup d’envoi. Un horaire inhabituel pour la formation lyonnaise et un temps d’attente qu’il va falloir combler afin de garder tous les joueurs en éveil et surtout alerte. On l’a vu ces derniers matchs, l’OL a du mal à entrer dans ses entames de match, que ce soit en première mi-temps à Lille ou en seconde samedi dernier à Reims.

Alors attendre n’est peut-être pas la meilleure des choses au moment d’affronter Qarabag. Cette capacité à s’endormir, les Lyonnais l’ont bien ciblé et cherchent à travailler dessus. Encore faut-il que les paroles soient accompagnées d’actes et ce n’est pas forcément le cas pour le moment. À Bakou, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette feraient quand même mieux d’être bien réveillés, car leur adversaire est plutôt du genre à démarrer pied au plancher. "C’est une équipe qui a des moments de haute performance dans ses matchs, a noté Pierre Sage mercredi. On l’a vu notamment dans son début de match contre l’Ajax et le carton rouge avait changé les choses."

Les jokers ont déjà été grillés

Avec trois défaites au compteur, Qarabag est loin d’avoir la posture de favori dans cette confrontation. Seulement, le fait d’être déjà dos au mur dans la course à la qualification va très certainement pousser Yassine Benzia et les siens à ne pas faire de la figuration. Cela pourrait convenir à l’OL de pouvoir exploiter les espaces, même si la formation azérie ne se jettera pas non plus à corps perdu face à son public. S’il y a urgence dans les rangs de Qarabag, elle est moindre à l’OL, mais elle existe quand même. Jordan Veretout et son entraîneur n’ont pas forcément eu la même grille de lecture, mais comme en Ligue 1, le représentant français ne peut plus se permettre de perdre des points en route.

Neuvième, à deux points du Top 8, l’OL n’est clairement pas en position défavorable. Mais après le revers contre Besiktas et le nul à Hoffenheim, il a déjà grillé deux jokers dans une première partie de mini-championnat plutôt abordable. Après Qarabag, les Lyonnais affronteront l’Eintracht Francfort à la maison et Fenerbahçe dans l’enfer turc. Deux rendez-vous loin d’être gagnés d’avance. "Nous avons remporté nos deux premiers matchs en Europa League. Contre Besiktas, nous ne comprenons toujours pas pourquoi nous n’avons pas gagné, car nous aurions dû tuer le match plus tôt, a déclaré Veretout. Face à Hoffenheim, nous avons montré une belle réaction en seconde mi-temps. Nous sommes sur la bonne voie. Jeudi, l’objectif est clair : gagner et se qualifier le plus rapidement possible pour préparer sereinement la suite."

Jouer enfin un match complet

Pour y parvenir, l’OL serait bien avisé de jouer un match complet pour une fois. En plus des trois points, c’est le gros objectif attendu par Pierre Sage et son staff. Malgré la désillusion à Reims, l’encadrement a été plus que satisfait de la première période et a insisté dessus durant toute la semaine. Le tout en ne galvaudant pas ce fameux quart d’heure de latence qui coûte cher et pas seulement en Champagne. Contre Qarabag, la formation lyonnaise a la possibilité de répéter une nouvelle fois ses gammes pour continuer sa montée en puissance. "On a toujours cette volonté d’être constant et on l’affiche depuis un certain temps. Mais elle affiche ses limites dans différents moments du match. On est toujours dans l’idée de bien jouer pour gagner. Et on va mettre ça en place dès jeudi."

Gagner en jouant petit bras ? Ce n’est pas dans l’ADN de Pierre Sage. Toutefois, ce jeudi, seuls les trois points seront beaux à l’issue des 90 minutes. De quoi faire une bonne affaire à Bakou.