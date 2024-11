Qarabag - OL : une cinquantaine de supporters lyonnais à Bakou

Malgré les tensions entre la France et l’Azerbaïdjan et le conseil du Quai d’Orsay de ne pas se rendre sur les bords de la mer Caspienne, certains supporters de l’OL ont fait le choix du cœur. Ils seront une bonne cinquantaine à prendre place dans le parcage visiteurs contre Qarabag.

"Toute l’Europe, je traverserai". Les paroles de ce chant des supporters lyonnais n’ont jamais aussi bien résonné avec les 4 000 km séparant Lyon de Bakou. Car ce jeudi soir, l’OL jouera non pas sur le Vieux Continent, mais bien en Asie. En ayant posé ses valises en Azerbaïdjan dès mardi, la formation lyonnaise a fait une grande première puisque le club n’était jamais allé aussi loin. Ce déplacement exotique pourrait être une vraie découverte culturelle si les relations n'étaient pas aussi tendues entre la France et le pays du Caucase.

Des tensions existent depuis quelques années avec un gouvernement français soutien de l'Arménie et dernièrement boycottant la COP29 qui s'est terminée le 22 novembre à Bakou. Face à ces tensions et des arrestations arbitraires, le Quai d'Orsay avait déconseillé d'ailleurs depuis septembre aux Français de se rendre en Azerbaïdjan en raison de "risques d’arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable". Cela n'a pas empêché l'OL de mettre en vente des places pour ce déplacement à ses abonnés et sympathisants.

Les supporters priés de bien se comporter au stade et à Bakou

Malgré les risques, ils seront une cinquantaine à prendre place dans le parcage visiteurs du stade Tofiq Behramov, d'une capacité de 30 000 places, comme nous l'a confirmé le club mercredi. L'amour du blason afin de pousser les hommes de Pierre Sage. Toutefois, l'OL a mis en garde ses supporters. "Le club encourage fortement les supporters concernés à adopter un comportement irréprochable au stade et en ville, et ce, pendant toute la durée de leur séjour. Toute incivilité commise sur le sol azerbaïdjanais ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un recours auprès de l’OL, de l’ambassade de France à Bakou ou du gouvernement français."