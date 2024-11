Ligue Europa: "Moins de rotation" à l’OL contre Qarabag

Ce jeudi, l’OL affronte Qarabag avec l’ambition de se rapprocher sérieusement de la qualification. Pierre Sage a annoncé qu’il limiterait la rotation, mais qu’il espérait voir son équipe faire rapidement le travail pour faire tourner et préparer Nice.

Avec cette nouvelle formule, difficile d’y voir vraiment clair dans cette Ligue Europa. Une victoire et les portes du Top 8 s’ouvrent en grand, une défaite et le spectre d’une élimination surgit aussi vite. Pour s’éviter des maux de tête, l’OL serait bien avisé de faire carton plein sur les quatre derniers matchs qui lui restent. Après les déconvenues contre Besiktas et Hoffenheim, les Lyonnais ont clairement laissé passer deux belles occasions d’être en bonne posture dans cette compétition.

Le voyage à Bakou doit permettre de remettre les pendules à l’heure. Encore faut-il gagner contre Qarabag… En grillant deux jokers, Pierre Sage a une marge de manœuvre désormais limitée, même s’il assure "qu’il n’y a pas de sentiment d’urgence". Toutefois, il ne devrait pas se lancer dans une vaste revue d’effectif comme cela avait été le cas contre Hoffenheim. "Il y aura moins de rotation que d’habitude", a-t-il confirmé mercredi à Bakou. De là à voir l’équipe-type ?

"Pas de gestion des minutes, mais plutôt du score"

Avec trois matchs en sept jours et un long périple en Azerbaïdjan, la logique voudrait que le coach lyonnais apporte quelques petites touches. On peut notamment penser que Malick Fofana retrouve sa place de titulaire au détriment d’Ernest Nuamah et que Veretout et/ou Tessmann gagnent un peu de temps de jeu. Tout dépendra du système utilisé par Sage qui alterne entre 4-3-3 et 4-2-3-1. Quoi qu’il en soit, la venue dominicale de Nice ne sera pas utilisée au coup d’envoi comme une excuse pour faire tourner dans les grandes largeurs. "Il y a la prise en compte de ce match contre Nice, mais dans tous les cas, il n’y aura pas de gestion de temps de jeu, mais plutôt de score et c’est ce qui guidera les choses et qui créera le contexte de l’après-match et de la préparation du suivant."

Plus vite l’OL prendra le contrôle de cette rencontre, plus rapide sera la rotation en cours de match et donc la gestion de la fatigue. Aux Lyonnais de faire le travail.

La composition probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Omari, Tagliafico - Tolisso, Matic, Veretout - Cherki, Lacazette, Fofana