Ellie Carpenter avec l’Australie face au Danemark lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce jeudi, trois joueuses de l’OL sont sur le pont avec leur sélection. À 11h, l’Australie défie le Brésil en amical du côté de Brisbane. Ellie Carpenter est titulaire avec les Matildas.

Quand Lindsey Horan a pu compter sur deux matchs amicaux programmés en Europe pour s’éviter de longs voyages, Ellie Carpenter a elle bien pris la direction de l’Australie en fin de semaine dernière. Un long périple qui s’accompagne de plus de quatre matchs pour les Matildas. Une double confrontation contre le Brésil puis Tapei dont le deuxième match se jouera le 7 décembre, soit le jour d’un certain Reims - OL féminin en Première Ligue. La latérale devrait très certainement avoir fait son retour à Lyon avant cette échéance, mais en attendant, Carpenter est titulaire ce jeudi (11h) pour la première opposition contre le Brésil.

Sylla et Belhadj avec les U23

Elle ne sera pas la seule Lyonnaise à jouer dans cette journée qui se terminera par Qarabag - OL chez les garçons (18h45). À 15h, l’équipe de France U23 disputera un match amical contre les Pays-Bas. La rencontre aura lieu à Clairefontaine et devrait se jouer sous les yeux de Laurent Bonadei, le sélectionneur des Bleues. L’occasion peut-être pour Kysha Sylla et Féérine Belhadj de se mettre en évidence ? Pour le savoir, vous pourrez suivre cet amical en direct sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la FFF.