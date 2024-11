Le tifo des Lyon 1950 pour OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Au lendemain de la sanction de la commission de discipline, l’OL a confirmé à Olympique-et-Lyonnais que le huis clos partiel ne s’adressait qu’aux blocs des Lyon 1950 et non de toute la tribune du Virage Sud.

L’OL attendait 50 000 personnes dimanche en fin d’après-midi, ils seront bien moins nombreux finalement contre Nice. Mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a confirmé ce qui était redouté dans les bureaux du club : l’utilisation d’engins pyrotechniques lors du derby contre Saint-Etienne a fait sauter le sursis reçu après OL - Auxerre. Le huis clos partiel sera donc mis en place dès la venue des Aiglons, car "la sanction prend effet immédiatement", comme communiqué par la Ligue. Toutefois, si la mention de l’absence de supporters "dans la zone réservée aux Lyon 1950" avait été notifiée mercredi, il restait une incertitude sur la limite de ce huis clos.

Trois blocs concernés

Tous les blocs du Virage Sud inférieur allaient-ils être également touchés ? La réponse est non. Contacté par Olympique-et-Lyonnais, l’OL a confirmé que les informations transmises ce jeudi matin par la commission indiquaient une sanction qui ne concernait que les blocs du plus gros groupe de ce virage, les Lyon 1950. Dans les faits, ce sont donc les blocs 17, 18, 19 qui font l'objet d'un huis clos pour un match. Cela ne devrait de ce fait pas affecter l’Amicale des Rouge et Bleu par exemple, elle aussi présente en Virage Sud inférieur, mais en bloc 16.