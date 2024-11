Qarabag - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki avant OL – Nantes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la 5e journée de Ligue Europa qui opposera Qarabag et l’OL.

Avant-match

Sur fond de tension politique entre la France et l’Azerbaïdjan, à l’image du boycott français pour la COP29 à Bakou, l’OL aimerait malgré tout bien faire des misères dans la capitale azérie. Pour son premier rendez-vous en terres caucasiennes, le club lyonnais veut retrouver le goût de la victoire en Ligue Europa. Après la défaite contre Besiktas et le nul à Hoffenheim, le parcours à mi-championnat est moins glorieux que ce que les deux victoires inaugurales laissaient présager. Toutefois, avec une neuvième place à portée de tir du Top 8, les joueurs de Pierre Sage savent ce qu’ils ont à faire : gagner contre Qarabag pour s’ouvrir un peu plus le chemin de la qualification et plus si affinité avant d’affronter Francfort et Fenerbahçe.

Face à une formation qui a perdu trois de ses quatre matchs européens, la mission ne semble pas insurmontable, mais Qarabag s’est fait une renommée en Coupe d’Europe et n’aura pas le choix ce jeudi soir. Il lui faudra forcément gagner pour encore y croire. C’est donc une partie d’échecs qui risque de se jouer au stade Tofiq Behramov alors que Pierre Sage aimerait s’assurer rapidement un succès pour faire tourner un maximum. Car si la Ligue Europa est un objectif, la Ligue 1 aussi et Nice se présentera à Décines dès dimanche.

À quelle heure se joue Qarabag - OL ?

Petite nouveauté dans ce parcours européen pour les supporters lyonnais. Il faudra se brancher devant la télévision dès 18h45 pour espérer voir une troisième victoire de l’OL dans cette Ligue Europa. Si l’horaire est plutôt intéressant en France, cela va faire un vrai changement pour les joueurs de Pierre Sage. En effet, avec le décalage horaire, Nenad Minaković sifflera le coup d’envoi à 21h45, heure locale. Pas forcément un horaire dont les Lyonnais ont l’habitude.

Sur quelle chaîne voir Qarabag - OL ?

Si l’horaire change, le diffuseur reste le même. Ayant la diffusion intégrale de la Ligue Europa, Canal Plus sera encore présent en Azerbaïdjan. Pour ce rendez-vous sur Canal Plus Foot, Aline Riera accompagnera François Marchal aux commentaires.