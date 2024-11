Vainqueur de la compétition il y a deux ans, l’OL redémarre une campagne de Coupe Gambardella le dimanche 15 décembre. Les joueurs de Samy Saci recevront le Racing Besançon.

C’était il y a deux ans et demi et cela semble pourtant si loin. En mai 2022, l’OL mettait fin à une longue disette en décrochant la Coupe Gambardella. Avec une génération 2004 à qui l’on promettait monts et merveilles, à l’image de Mohamed El Arouch. Deux ans plus tard, aucun de ces jeunes espoirs n’a percé au sein du groupe professionnel. La suite de carrière est même un gros point d’interrogation pour le jeune milieu, dont l’aventure à Botafogo pour se refaire la cerise a tourné court.

Mathieu Patouillet, barré chez les gardiens, est en prêt depuis deux saisons à Sochaux, tandis que Mamadou Sarr a fait les frais d’une gestion estivale catastrophique. Il fait aujourd’hui les beaux jours de Strasbourg. Pour cette saison 2024-2025, c’est au tour de la génération 2007 dont fait partie Enzo Molebe de chercher à se mettre en évidence dans cette compétition qui démarrera le 15 décembre prochain.

Match nul lors du match aller en championnat

Ce jeudi avait lieu le tirage au sort du premier tour fédéral avec l’entrée en lice des formations évoluant dans le championnat national U19. Pour leur entrée en lice, les joueurs de Samy Saci auront la chance de recevoir, ce qui veut dire qu’ils ont tiré une équipe évoluant au même niveau. Cet adversaire, ce sera le Racing Besançon qui est dans la même poule que l’OL. Les deux formations se sont d’ailleurs quittées sur un score de parité (1-1) fin septembre pour la manche aller en championnat avec une égalisation en fin de match d’Haktan Sener. Il y aura donc un troisième match dans cette saison entre le club rhodanien et celui du Doubs.