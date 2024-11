Alexandre Lacazette après son but lors du derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OL, Alexandre Lacazette aurait pu mettre les voiles durant l’été. Néanmoins, la qualification en Ligue Europa a rebattu les cartes.

Dans le dur depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette est à la recherche du second souffle en 2024-2025. Avec cinq buts et deux passes, l’attaquant reste décisif statistiquement, mais dans le jeu, les prestations restent un peu plus poussives. Cela n’enlève rien au fait que le capitaine reste l’un des meilleurs atouts de l’OL et ce n’est pas le coach de Qarabag qui dira le contraire. L’expérience du numéro 10 est un atout non négligeable dans l’effectif, quand même assez jeune. Lacazette joue ce rôle de grand-frère alors qu’il aurait pu aller voir durant l’été.

Pour services rendus, les supporters ne lui en auraient certainement pas voulu après tous les buts empilés. Il faut dire que le pont d’or venu tout droit de l’Arabie Saoudite avait de quoi faire tourner la tête. Cette offre, Alexandre Lacazette l’a confirmée à Media Carré. "Il y a eu beaucoup de chiffres, mais ce n’était pas 17 millions d’euros. Mais c’était beaucoup. Oui, j’ai refusé beaucoup d’argent d’Arabie Saoudite pour rester, car je n’étais pas en paix avec moi-même pour partir à ce moment-là. J’ai réfléchi longtemps et je n’aime pas ça et à un moment, j’ai parlé avec ma femme et elle me demande si je veux quitter Lyon, j’ai répondu que pas vraiment donc c’était logique de rester."

"Une seule personne voulait que je quitte le club en janvier dernier"

Logique de rester, car les vents contraires du début de saison avaient fini par se transformer en un vrai scénario de Hollywood. En janvier, quand l’OL, ou plutôt "une personne qui n’est pas John Textor" lui montre très clairement la porte de la sortie, Alexandre Lacazette ne veut "pas quitter le club dans cette situation. Je me dis qu’on va se sauver, mais je ne veux pas revivre ça et je me dis que je pars en juin."

Oui, mais voilà, pour une minute dans la saison, l’OL décroche sa place en Ligue Europa et tout est remis en cause. "L’Europe, ça faisait un moment que je ne l’avais pas jouée. Il y avait ce truc. Finalement, tout ce que tu penses pendant six mois est remis en question le dernier match." S’il laisse planer le suspense pour la fin de son contrat en juin 2025, un retour en Ligue des champions pourrait là encore rebattre les cartes, "à condition que le club veuille encore de moi".