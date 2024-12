John Textor avec les supporters de Botafogo (Photo by Lucas Figueiredo / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Comme il l’avait détaillé auprès de la DNCG, John Textor comptait sur la victoire de Botafogo pour renflouer les caisses d’Eagle Football Group. Entre le sacre en Copa Libertadores et la qualification pour la Coupe du monde des clubs, près de 70 millions d’euros devraient rentrer.

À défaut de s’être enthousiasmés pour la victoire de Botafogo samedi soir (3-1), les supporters de l’OL ont plutôt manié l’humour au moment de la remise du trophée. En même temps que l’ancien Lyonnais, Marçal, soulevait la Copa Libertadores, John Textor recevait un chèque de la partie de la Fédération sud-américaine. Près de vingt millions d’euros, somme qui était convenue pour le vainqueur de la compétition, contre seulement six pour le finaliste. Le patron d’Eagle Football pouvait donc avoir le sourire, lui qui avait clairement planifié sur une victoire finale de Botafogo. En effet, dans le dossier présenté à la DNCG, Textor avait mis en avant les 20M€ qui arriveraient dans les caisses du groupe. Mieux valait ne pas se rater samedi soir à Buenos Aires, car le différentiel était assez important.

La lucrative Coupe du monde des clubs

En plus de rapporter de l’argent immédiatement dans les caisses d’Eagle et donc de l’OL si l’on en croit la théorie de John Textor, cette victoire va aussi avoir des répercussions futures. "Nous avons un modèle unique, nous sommes une organisation large, et c’est important de réaliser que tous nos clubs y contribuent. Cette année, Botafogo va devoir renflouer les caisses de l’OL", expliquait le patron américain.

Qualifié pour la Coupe du monde des clubs, Botafogo pourrait recevoir jusqu’à 50 millions d’euros grâce à cette participation. Un pactole non négligeable à l’heure où Textor doit finir de convaincre la DNCG qu’il a les liquidités pour éviter à l’OL une rétrogradation en Ligue 2. Mais c’est encore et toujours un modèle qui ne tient qu’à un fil…