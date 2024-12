Prêtés jusqu’en décembre du côté du Botafogo, Adryelson et Jeffinho doivent revenir à l’OL le 1er janvier 2025. Toutefois, leur avenir reste incertain entre Rhône et Saône.

Le message de l’OL sur les réseaux sociaux a fait hérisser le poil de certains supporters lyonnais. Pour la finale de Copa Libertadores, le club rhodanien avait envoyé toutes ses forces à Botafogo, autre club de la galaxie Eagle Football. Au sein de la formation carioca, le vestige lyonnais est assez présent avec les anciens que sont Marçal et Rafael. Cependant, les deux latéraux ne sont pas les seuls à avoir porté le maillot de l’OL. Deux autres éléments sont même encore sous contrat : Adryelson et Jeffinho. Le symbole de la synergie qui peut exister entre les membres de la holding de John Textor. "On est très content qu’Adryelson et Jeffinho vivent cette finale. On les pousse, avait assuré Pierre Sage vendredi. Et on espère qu’ils vont gagner. Ce sont des joueurs qui ont été très corrects quand ils étaient ici (ndlr : à Lyon)."

Un secteur offensif déjà bouché à l'OL

Le défenseur et l’ailier sont d’ailleurs attendus dans la capitale des Gaules d'ici à un mois. En effet, Adryelson et Jeffinho sont prêtés à Botafogo jusqu’au 31 décembre 2024. Dans les faits, leur aventure sur le terrain s’arrêtera le 8 décembre pour la dernière journée de championnat du Brésil. Mais la question est de savoir s’ils ont vraiment un avenir à l’OL ? Quoi qu'il en soit, Adryelson a confirmé qu'il serait de retour en France après la victoire en Libertadores. "L'année prochaine, je ne resterai pas. Mon contrat ne dure que jusqu'en décembre. C'est déjà défini. Il s'agit de profiter de ces derniers jours, de ces derniers instants avec tout le monde, et allons-y ensemble (gagner le championnat brésilien)".

En leur souhaitant bonne chance, Pierre Sage a malgré tout semé le doute. "Ils sont en prêts. Autant qu’ils reviennent avec une énergie positive s’ils sont amenés à revenir". Ce qui pourrait ne pas être le cas sur la deuxième partie saison. Cela devrait dépendre des ventes ou non, à l’image du secteur offensif déjà surchargé pour Jeffinho, qui revient tout juste de blessure à Botafogo.