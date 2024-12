Nice n’affronte pas l’OL "pour ne pas perdre"

Sèchement battu en Ligue Europa et largement diminué, Nice n’arrive pas avec le plein de confiance à Décines. Toutefois, Franck Haise veut voir une équipe conquérante contre l’OL ce dimanche (17h).

La vérité d’un match n’est pas souvent celle du lendemain. Interrogé vendredi sur le lourd revers niçois (1-4) et la victoire importante de ses joueurs (1-4), Pierre Sage ne voulait pas voir de message par rapport à la confrontation directe qui se profile ce dimanche en fin d’après-midi (17h). "On peut perdre 5-0 et gagner le match suivant. Ce qui est important, c’est ce que l’on dégage dans le match", a rappelé le coach lyonnais. Le troisième match sur une période de sept jours est généralement le plus difficile à manœuvrer entre fatigue, excès de confiance. Cependant, l’enjeu d’un top 5 devrait logiquement pousser l’OL à ne pas prendre Nice de haut. Pourtant, en face, tous les feux ne sont pas au vert.

"Une question d'attitude, de mentalité"

La semaine a été loin d’être parfaite pour les Aiglons avec ce lourd revers contre les Rangers. Comment réussir à se remettre dans le bain après une telle claque à domicile ? "C’est une question d’attitude, de mentalité, de caractère", a répondu Franck Haise. Cependant, Nice est touché par des blessures à la pelle. Ils seront dix absents ce dimanche à Décines après le forfait de Melvin Bard, suite au match de Ligue Europa. Mais ça n’est pas une excuse, du moins pas avant le match. "À la causerie, je n’axerai pas sur le fait de ne pas perdre. Ça n’aurait aucun sens de changer mon discours habituel : on va à Lyon pour jouer notre jeu, on joue tous les matchs pour les gagner."

Repartir de Lyon avec les trois points serait un gros coup à la vue des absences. Un point ne serait pas non plus vu comme un mauvais résultat.