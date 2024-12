Textor savoure ce premier titre continental avec Botafogo

John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

En larmes après le succès de Botafogo en Copa Libertadores, John Textor savourait ce premier titre au Brésil. Un succès spécial pour l’Américain qui entretient une relation différente avec le club brésilien que ses clubs en Europe.

À Lyon, c’est John qui pleure. À Rio, c’est plutôt qui Textor qui rit. Deux salles, deux ambiances, mais c’est clairement un président américain qui était aux anges samedi soir à Buenos Aires. Il faut dire que le pari engagé il y a trois ans au moment de racheter le club est désormais une réussite. Personne ne sait de quoi sera fait l’avenir, mais ce Botafogo 2024 restera comme le premier au club à avoir remporté la Copa Libertadores (3-1). C’est à présent gravé dans le marbre et John Textor restera lui aussi dans l’histoire. "Je l’ai déjà dit, mais ils le méritent", a lâché l’homme d’affaires américain, en larmes au micro de ESPN Brasil. "Ils ont travaillé tellement dur et ils l’ont gagnée ! Je les aime ! (...) Ils disaient que nous n’étions pas forts mentalement et nos garçons ont prouvé le contraire. Ils avaient tort."

Un doublé à venir avec le championnat

Adulé par les supporters carioca quand un climat de défiance est toujours présent à l’OL, John Textor a toujours eu une plus grande attirance pour le club brésilien et ça ne date pas de cette victoire samedi. Est-ce qu’il tiendra encore le même discours si l’OL vient à gagner la Ligue 1 ou la Ligue Europa ? Quoi qu’il en soit, ce sacre en Amérique du Sud a une valeur inestimable aux yeux de l’Américain. "J’ai grandi en Floride qui entretient des relations fortes avec l’Amérique du Sud. Pour moi, c’est plus important que tout ce qui se passe en Europe. C’est phénoménal."

Le doublé à venir avec le championnat devrait encore un peu plus renforcer ce sentiment d’appartenance, qu’il ne trouve pas dans la capitale des Gaules ou à Molenbeek.