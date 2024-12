Alexandre Lacazette fête son but dans le derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Trois jours après la victoire à Qarabag, l’OL retrouve le pain quotidien avec la Ligue 1. Face à un adversaire niçois diminué, les Lyonnais ont une belle carte à jouer pour retrouver le Top 5.

Le visage n’a pas été séduisant, mais le tableau d’affichage a permis à Pierre Sage de faire ce qu’il avait certainement en tête. Jeudi soir à Bakou, l’OL n’a pas livré le meilleur match de sa saison, c’est un fait. Pourtant, le score final a été flatteur (4-1) et a facilité la tâche du coach lyonnais. Avec l’enchaînement des matchs et le peu de récupération entre le rendez-vous de Ligue Europa et celui de Nice, ce dimanche, il a pu gérer les temps de jeu au maximum.

Alexandre Lacazette, Clinton Mata ou encore Moussa Niakhaté sont restés bien au chaud sur le banc, tandis que Nemanja Matic n’a joué qu’un quart d’heure et Rayan Cherki une heure. Dans ce long périple azéri, Sage ne pouvait très assurément rêver de meilleurs scénarios. Il a ainsi pu gérer plus facilement le retour aux aurores à Lyon vendredi et la séance d’entraînement samedi après-midi. Un luxe alors que s’avance la venue de Nice, ce dimanche après-midi (17h).

Le podium à portée de tir en cas de victoire

Dans cette semaine infernale, le déplacement à Qarabag était d’une certaine importance pour quasiment assurer une présence européenne en février prochain. La réception des Aiglons en Ligue 1 l’est tout autant après le nul frustrant à Reims samedi dernier (1-1). De nouveau éjecté du Top 5, l’OL affronte un concurrent direct à ces places d’honneur. Le faux pas est donc interdit, d’autant plus après avoir perdu des points en route ces dernières semaines. Les Aiglons ne sont qu’un point devant les Lyonnais et une victoire ne changerait pas forcément le visage de la Ligue 1. Mais avec un choc OM - Monaco ce dimanche soir, les écarts pourraient se retrouver resserrés à l’issue de cette 13e journée.

L’OL se doit donc de regarder devant malgré l’enchaînement des matchs et une certaine fatigue liée à l’Europe. "Avec ce match de Ligue Europa le jeudi, on se rend compte que le troisième et dernier match de la semaine qui arrive est le plus dur, et ça crée un contexte pour faire des choix sur ce match de Ligue Europa afin d’être performant pour le match d’après", a avoué Pierre Sage, à deux jours d’OL - Nice. L’avantage est que les Lyonnais n’auront pas d’excuse puisque les Aiglons ont aussi joué jeudi, même si ce fut à domicile.

"Nice a peut-être vu la Coupe d'Europe comme secondaire"

La spirale positive observée ces dernières semaines doit en tout cas porter les Lyonnais à regarder vers le haut et à attaquer ce mois de décembre de la meilleure des manières. Avec Angers samedi prochain puis un déplacement à Paris le 15 décembre pour clore cette année 2024 en Ligue 1, l’OL a encore trois coups de collier à donner pour passer les fêtes au chaud et dans les temps de passage fixés en début de saison. Cela commence donc dès ce dimanche (17h) pour la dernière de l’année à la maison en championnat. Le tout face à des Aiglons plus que diminués et qui viennent de se casser les dents (4-1) en Ligue Europa contre les Rangers.

Mais ne comptez pas sur Pierre Sage pour tirer des conclusions rapides de cette passe niçoise. "Si on regarde de près, Nice n’a perdu que deux fois en Ligue 1. Et si on regarde de très près, Nice est cinquième et devant nous. Simplement, les Niçois ont peut-être considéré la Coupe d’Europe comme secondaire pour se recentrer sur le championnat". Entre deux coachs adeptes d’un jeu porté vers l’avant, le spectacle devrait être au rendez-vous ce dimanche à Décines. Mais plus que du spectacle, Pierre Sage attend de ses joueurs un instinct de tueur. Afin de s’éviter quelques sueurs froides et tracas, comme c’est le cas en Ligue 1 depuis quelques semaines.