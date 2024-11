OL académie : la réserve tout sourire face à Hauts Lyonnais

En déplacement sur le terrain de Hauts Lyonnais samedi, la réserve de l'OL a largement battu le dernier de la poule (0-3). Lilian Coponat a signé un doublé.

Contrairement aux grands, la réserve de lyonnaise ne s'est pas endormie en revenant des vestiaires. Les protégés de Gueïda Fofana jouaient également samedi, en fin d'après-midi, et ils ont profité d'un déplacement chez le dernier pour relancer la machine. Sur la pelouse de Hauts Lyonnais, les Gones ont été sans pitié pour un adversaire en difficulté.

Lega insaisissable

Intenable, Sekou Lega a offert le premier but à Lilian Coponat à la 26e minute suite à un enchaînement de grande classe. L'ailier et ses partenaires n'ont pas desserré leur étreinte. L'OL a frappé dès le début du second acte, avec une deuxième réalisation pour le milieu de terrain à la 46e. Et pour s'offrir une fin de match sans trembler, il a pu compter sur une très belle frappe enroulée de Lega à l'entame du dernier quart d'heure pour le 3 à 0.

Victoire nette et sans bavure face à la lanterne rouge, le scénario idéal pour repartir de l'avant après le revers lors de la journée précédente contre Bourgoin (1-3). On notera les premières apparitions en National 3 de Fallou Fall (titulaire) et Daryll Benlahlou (remplaçant), 18 ans tous les deux. Enzo Molebe a lui disputé les 90 minutes.

L'OL 4e, à deux points du leader

Comptant à présent 18 points après 9 rencontres, le groupe Pro 2 est désormais quatrième, ayant gagné une place en profitant du revers de Lyon-La Duchère à Mâcon (1-0). Les autres premiers ont gagné, et tout ce petit monde se tient en deux longueurs entre le leader Limonest et le quatrième.

A nouveau mis sur pause le week-end prochain en raison du 8e tour de la Coupe de France, le National 3 reviendra le 7 décembre. Les Rhodaniens affronteront le FC Chamalières à 18 heures. Un autre duel contre un mal classé, puisque le club auvergnat est douzième sur quatorze.

Le 11 de l'OL contre Hauts Lyonnais : Diarra - Barisic, Lomami, Mounsesse, Chaïb - De Carvalho, Coponat, F. Fall - Lagha, Molebe, Lega