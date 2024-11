Reims savait que l'OL "pouvait perdre le fil"

Si Reims s'attendait à souffrir face à l'OL, il avait également conscience qu'il aurait des opportunités. Un scénario qui s'est parfaitement réalisé pour le club rémois.

Luka Elsner aurait-il des dons de voyances ? En tout cas, l'entraîneur de Reims avait visiblement un scénario précis en tête pour la rencontre face à l'OL, et celui-ci s'est entièrement matérialisé. En grande difficulté durant la première période, la formation champenoise est revenue avec un meilleur visage dans le second acte, profitant aussi des largesses de son adversaire. Résultat, il glane un nul qui ne l'arrange pas vraiment comptablement, mais qui, a vu des circonstances, est accueilli avec le sourire.

Car privés de plusieurs éléments, les Rémois savaient qu'ils allaient connaître des moments durs, mais qu'ils devaient s'accrocher. "La première mi-temps a été difficile, presque de manière attendue, avec autant de changements dans notre défense et une animation offensive adverse de grande qualité, a-t-il décrypté. Mais on a pu et su rester au contact malgré le score négatif (0-1). À la pause, on a insisté sur le fait qu'on pouvait avoir de l'espoir, car les Lyonnais peuvent parfois perdre le fil d'un match. Et on en a profité pour égaliser."

Un point "symbolique" contre "une grande et belle montagne"

Quinze minutes auront finalement suffi pour glaner quelque chose d'une affiche pourtant globalement dominée par les Rhodaniens. "Cela a été de nouveau plus dur dans le dernier quart d'heure, mais on a montré les vraies valeurs du Stade de Reims, soit de la combativité, beaucoup d'efforts et quelques moments de qualité, a-t-il énuméré. Cela nous permet de prendre un point symbolique après avoir gravi une très grande et belle montagne." Et pour l'OL de revenir avec un goût amer de la Champagne.