Pendant que les supporters de l’OL encourageaient une dernière fois les joueurs avant le derby, la réserve lyonnaise jouait un choc contre Bourgoin. Malgré l’ouverture du score, elle a craqué en deuxième mi-temps (1-3).

C’est dans une ambiance assez particulière que cette rencontre de la 8e journée de la poule I de National 3 s’est lancée. Les joueurs de la réserve de l’OL et ceux de Bourgoin ont évolué pendant de longues minutes au rythme des chants, des fumigènes et des pétards qui avaient pris possession du GOLTC quelques mètres plus loin que le terrain Gérard Houllier. Plus de 3 000 supporters étaient venus encourager les ouailles de Pierre Sage avant le grand rendez-vous du derby et cela a fait du bruit durant un moment. Toutefois, la réserve n’avait qu’un objectif contre le FCBJ : remporter ce choc et continuer à jouer le haut du tableau. Après cette rencontre, l’OL continue de jouer la montée, mais n’a pas réussi le premier objectif. À cause d’une seconde mi-temps ratée, la réserve s’est inclinée 3-1 et redescend à la 4e place.

Perret en manque de réussite et exclu

Pourtant, sous le regard de Nemanja Matic, Lucas Perri ou encore Jamal Alioui pendant quelques minutes, les hommes de Gueïda Fofana ont plutôt pris le match par le bon bout. Avec un trio Lega - Perret - Garnier aux avant-postes, l’OL a réussi à se porter vers le but berjallien mais a manqué d’efficacité dans le dernier geste à l’image de Romain Perret. Néanmoins, sur une erreur de main du gardien, Sekou Lega a réussi à débloquer la situation à la 24e minute. Sur le fil du rasoir, mais plutôt efficaces sur les alignements en défenses, les Lyonnais rentraient devant à la pause.

En seconde mi-temps, le scénario a été à l’avantage du FCBJ qui n’avait plus gagné depuis le 20 septembre dernier. En l’espace de cinq minutes, tout s’est inversé avec deux buts coup sur coup des Isérois. Da Silva a certes fait quelques beaux arrêts, mais le gardien de l’OL a dû s’incliner face au coaching gagnant adverse. Entrés en jeu, Mecheri (70e) et Kohser (75e) ont fait rompre les Lyonnais avant que Bozkurt ne plie le match sur penalty (90e). Samedi sans pour la réserve qui a également perdu Perret, exclu après deux cartons jaunes.