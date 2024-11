OL - ASSE : avant-match, horaire, diffusion TV du derby

Les drapeaux de l’ASSE et de l’OL lors d’un derby (Photo by Romain Biard / Isports / DPPI via AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 11e journée de Ligue 1 entre l’OL et l’ASSE.

L’avant-match

Il est enfin de retour ! Après plus de mille jours d’attente, le derby entre l’OL et l’ASSE signe son retour ce dimanche pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Le rendez-vous a été coché depuis jeudi dernier par les supporters des deux camps, mais seuls ceux du clan lyonnais auront la chance de vivre ce duel régional. À cause d’un arrêt préfectoral puis ministériel, les supporters stéphanois ont été interdits de déplacement et se sont contentés de pousser les Verts à l’occasion d’un entraînement ouvert au public samedi matin. Le Parc OL affichera malgré tout complet au coup d’envoi, avec très certainement le record d’affluence de la saison à Décines. Près de 58 000 spectateurs sont attendus pour les retrouvailles entre l’OL et l’ASSE. Si l’excitation est logiquement présente, il y a malgré tout un match à jouer et trois points à aller chercher.

Ils ne seraient pas de trop pour les hommes de Pierre Sage qui calent un peu ces derniers temps avec quatre matchs sans victoire. Un succès dans le derby et presque tout sera oublié. Pour ce rendez-vous, l’entraîneur lyonnais pouvait compter sur un groupe au complet avec les retours de blessures de Mahamadou Diawara et d'Ernest Nuamah. Seul le Ghanéen a été retenu pour le derby et remplace Saïd Benrahma, laissé hors du groupe. Gift Orban et Saël Kumbedi regarderont également des tribunes ce derby.

À quelle heure se joue OL - ASSE ?

Quelle autre case que celle du dimanche soir pour le plus grand derby de France ? Sans surprise, l’affiche prime time de la 11e journée de Ligue 1 revient à l’OL et « Sainté » avec un coup d’envoi donné à 20h45 par Willy Delajod dans un Parc OL qui sera comble donc. C’est seulement la deuxième fois que l’arbitre sera au sifflet d’un match de l’OL à Décines.

Sur quelle chaîne regarder OL - ASSE ?

Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoît Cheyrou. Et pour ceux qui voudraient vivre une partie de l'avant-match, rendez-vous sur Olympique-et-Lyonnais à partir de 19h10 pour suivre notamment la composition de l'OL avec le live de Free Foot avec Alexandre Ruiz et Ludovic Giuly.