OL - ASSE : cette fois, on ne change rien dans le onze ?

Après le large turnover, il ne devrait pas y avoir de surprise dans le onze de Pierre Sage ce dimanche (20h45). L’entraîneur a souhaité préserver ces titulaires pour Hoffenheim - OL afin qu’ils soient dans les meilleures dispositions pour le derby.

Un turnover à l’excès, "too much". Après Toulouse il y a plus d’un mois, Pierre Sage avait de nouveau opté pour une rotation à l’extrême jeudi dans le déplacement à Hoffenheim. Dix changements par rapport à l’équipe qui avait débuté contre Lille quelques jours auparavant et une prestation des plus compliquées pendant une heure de jeu. L’entraîneur de l’OL a assumé ses choix et avait mis en avant la volonté "d’une fraîcheur physique et mentale" des habituels titulaires en vue du derby de ce dimanche contre l’ASSE. En clair, la venue du voisin stéphanois était clairement le match à ne pas perdre cette semaine, donc autant avoir le maximum de cartouches. Sage a d’ailleurs la chance de n’avoir aucun bobo à déplorer et peut compter sur toutes ses forces, au point de laisser Saïd Benrahma, Gift Orban et Saël Kumbedi en tribunes.

Un 4-3-3 plutôt qu'un 4-2-3-1

En ayant largement fait tourner en milieu de semaine en Ligue Europa, Pierre Sage a envoyé un message clair et à la différence de jeudi, il ne devrait pas y avoir de surprises sous les coups de 19h45. Les Lyonnais devraient se présenter avec leur équipe-type afin de s’offrir le scalp des Verts. Avec Benrahma laissé en tribunes et peu de solutions dans le groupe à ce poste, l’OL devrait logiquement évoluer en 4-3-3. Rayan Cherki devrait se retrouver sur le côté droit de l’attaque plutôt que dans un rôle de meneur de jeu dans un 4-2-3-1.

Le staff rhodanien s’attend à avoir le ballon durant la quasi-totalité de la partie, mais alignera un milieu assez compact avec le trio Veretout - Matic - Tolisso. Finalement, la seule incertitude concerne la défense centrale. Solide, Duje Caleta-Car devrait enchaîner, mais reste à savoir si ce sera à gauche avec Clinton Mata à ses côtés ou à droite avec le retour de Moussa Niakhaté dans le onze… À la vue du groupe, le Sénégalais tient la corde.

La composition probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana